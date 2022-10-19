Horner: "Verstappen, Red Bull'da yarışmış en yetenekli pilot"
Red Bull patronu Christian Horner, Max Verstappen'i Red Bull sürücüleri arasında en yeteneklisi olarak görüyor.
Horner, 2005 yılında Red Bull Racing'in kurulmasından bu yana projeye liderlik ediyor ve geride kalan 17 yılda 12 pilotla çalıştı.
Bu süreçte Sebastian Vettel dört şampiyonluk alırken, Max Verstappen de son iki yılda şampiyonluk ipini göğüsledi.
2016 yılında Verstappen'in ana takıma getirilmesinde rol oynayan isimlerden biri olan Horner, son yıllara damgasını vuran genç sürücünün yeteneklerini övdü.
Horner'a göre Verstappen, Red Bull'da yarışan en yetenekli pilot.
Horner, The Guardian'a verdiği röportajda, "2015 Spa'da Felipe Nasr'ı dışarıdan geçtiği atakla dikkatimi çekti."
"O zaman 'Bu çocuk gerçekten çok cesur, kararlı ve hızlı' diye düşündüm. O sezon parlayan bir yıldız gibiydi. Müthiş bir yetenek olduğu hemen anlaşıldı."
"Sonrasında takımla çıktığı ilk yarışı kazandı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim, o gün tanık olduğumuz şey çok özeldi."
"Harika olan şey, kendisini her alanda zorlamaya açık olması. Her zaman daha fazlasını yapabileceğini hissediyor."
"Açıkçası Max'in araçlarımızda yarışan en yetenekli sürücü olduğunu düşünüyorum." dedi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
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