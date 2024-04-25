Horner: "Ferrari'ye karşı 70 yıllık bir dezavantajımız var!"

Red Bull, Honda'nın güç üniteleri tedarik etmekten resmi olarak ayrılmasının ardından kurduğu 'Red Bull Powertrains' ile 2026 yılında F1'e kendi başına bir motor üreticisi olarak girecek.

Red Bull, 2021 sonunda Honda'nın ayrılmasının ardından yeni bir motor tedarikçisi için başka bir yere bakmak zorunda kaldı.

Kapsamlı araştırma ve geliştirme ihtiyacını ortadan kaldıran bir motor dondurma uygulaması getirildiği için Honda ile güç ünitelerini tedarik etmeye devam etmek üzere bir anlaşmaya varılmış olsa da, 2026'da gelecek yeni kurallar için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardı.

Honda o zamandan beri ayrılma kararını geri aldı ve resmi olarak tedarikçi olarak geri dönmek için Aston Martin ile yeni bir tedarik anlaşması imzaladı.

Ferrari ya da Mercedes'ten güç ünitesi tedarik etme olasılığı düşük olan ve Renault ile tekrar ortaklık kurmak istemeyen Red Bull, kendi 'Red Bull Powertrains' şirketini kurdu. Ford'un gelişiyle birlikte 2026'dan itibaren bağımsız bir şasi ve motor üreticisi olacak.

Bu da Red Bull'un Ferrari, Mercedes ve Renault/Alpine'e katılarak her ikisinin de üreticisi olacağı ve artık motor müşterisi olmaya bağımlı olmayacağı anlamına geliyor.

Horner, Ferrari'nin 1950'den bu yana kendi motorlarını üreterek F1'de uzun süre kaldığına işaret ederek, "Yani, Ferrari'ye karşı 70 yıllık bir dezavantaja sahip olduğumuz dik bir öğrenme eğrisindeyiz."

"Ancak harika bir ekibimiz var, şaside uyguladığımız felsefenin aynısını motora da uyguluyoruz - bu farklı bir zorluk."

"Motor konusunda hiçbir garanti yok ve bu yeni düzenlemelerde başkalarının nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok."

F1 2026 yılında yeni bir güç ünitesi formülüne geçiyor. Her ne kadar 1.6 litrelik turboşarjlı içten yanmalı motor mimarisi korunuyor olsa da, güç üniteleri tamamen sürdürülebilir yakıtla çalışacak ve yanma ile elektrik arasında 50/50'lik bir bölünme yaratmak için elektrik enerjisi çıkışında bir artış görecek.

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner, "Bu temiz bir sayfa ve öğrenebileceğimiz mevcut bir motorun avantajına sahip değiliz."

"Maliyet sınırı açısından bakıldığında bu bir dezavantaj."

"Ancak aynı zamanda, mevcut motorun dikkatimizi dağıtması ve orada ele alınması gereken dayanıklılık düzeltmeleri vb. de yok."

Buna rağmen Horner, geliştirme döngüsü ve performans beklentileri açısından ortaya konan hedeflerin hepsinin karşılandığını ve güç ünitelerinin pistte kullanılmasına sadece yaklaşık 20 ay kaldığını söyledi.

"Sanırım bunu ancak 2026'da göreceğiz, ancak şu anda hedeflerimizi karşılıyoruz."

"İki yıldan az bir süre kala, neredeyse sıfırdan başlayarak son iki yılda kaydettiğimiz ilerlemeye bakacak olursam, bu çok etkileyici."