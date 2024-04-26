MotoGP gelecek yıl marka yenileme kapsamında yeni logoya geçecek!

MotoGP'nin ticari haklarını elinde bulunduran Dorna Sports, geçen yıldan bu yana marka kimliğini yenileme ve yeni bir logo tanıtma fikriyle uğraşıyordu.

Ancak Dorna, Şubat ayında Katar'da yapılan sezon öncesi testlerine kadar planlarını takımlara iletmemişti.

Bu gelişme Liberty Media'nın yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen Dorna'nın %86'sını satın almasının ardından gelse de, MotoGP'nin marka kimliğinin yenilenme kararı satıştan önce alınmış.

İspanya Grand Prix'sinde Autosport/Motorsport.com'a özel olarak konuşan Dorna'nın baş ticari sorumlusu Dan Rossomondo, "Bu yenilenme her şeyden önce kim olduğumuz ve kendimizi nasıl yansıttığımızla ilgili."

"MotoGP, iki hafta önce Austin'de inanılmaz bir gösteri sundu. Biz de kendimizi dünyaya bu şekilde tanıtmak istiyoruz."

"Sahip olduğumuz en büyük şans, yarışlarımızın inanılmaz olması. Açıklamamız ve göstermemiz gereken şey de bu."

"Bu, pek çok farklı alanı kapsayan küresel bir eylem. Taraftarlarımıza nasıl davrandığımızdan, ortaklarımıza ve müşterilerimizle olan ilişkilerimize kadar." dedi.

CCO olarak görev yaptığı süre boyunca kendi etki alanında çeşitli değişiklikler gerçekleştiren Amerikalı, "Mesajımızda daha tutarlı olmak istiyoruz." diye ekliyor.

Bu dönüşümün sonucunda şampiyonayı en iyi tanımlayan unsurların bir araya gelmesi amaçlanıyor. Rossomondo, "Bizim sporumuz hıza dayanıyor, yenilikçi, teknolojik olarak gelişmiş ve sürücülerimiz son derece cesur ve yürekli. Markamızın bunu yansıtmasını sağlayabilirsek mükemmel olur." dedi.

Rossomondo her ne kadar 2000 yılında ortaya çıkan ve 2007 yılında elden geçirilen logonun etkisini küçümsese de, genel kamuoyu için en önemli değişikliklerden biri olacağı açık.

Rossomondo, "Yeni bir logo olacak ama benim için en az çekici olan kısmı bu. Dikkat çekici olan bunun arkasındaki stratejidir. Logo bazıları tarafından beğenilecek, bazıları tarafından ise beğenilmeyecek, bunu zaten biliyoruz." dedi.

Rossomondo MotoGP'nin yeni logosunu kasım ayında tanıtmayı planlıyor.