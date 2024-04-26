Jaguar 2030 yılına kadar Formula E'de kalmaya devam edecek!

Bu yılın başlarında Tokyo'da Formula E'deki 100. yarışına ulaşan İngiliz üretici, Formula E'ye devam kararını bu hafta sonu Monaco E-Prix'si öncesinde açıkladı.

Tamamen elektrikli şampiyonaya ilk kez 2016 yılında katılan Jaguar, markanın 2004 yılında Formula 1'den ayrılıp takımın kalıntılarının Red Bull'a satılmasından sonra ilk kez tek koltuklu araç serilerinde yarıştı.

Formula E'de geçirdiği süre boyunca Jaguar 13 galibiyet elde etti. Takımlar şampiyonasını iki kez ikinci bitirdi.

Henüz bir şampiyonluk başarısı elde edememiş olsa da, takımın güç aktarma sistemi geçen sezon müşteri ekibi Envision'ın takımlar şampiyonluğunu almasını sağlarken, Jaguar bu yıl sezonun yarısına yaklaşırken şu anda şampiyonada lider durumda.

Autosport'a verdiği demeçte Jaguar takım patronu James Barclay, "2016'da başladığımızdan bu yana son derece yetenekli, rekabetçi, gerçek bir dünya şampiyonasında yarış galibiyetleri ve şampiyonluklar için mücadele eden harika bir takım kurduğumuz için gurur duyuyorum."

"Bu bizim Formula 1'imiz. Gelecekte 2025'ten itibaren tamamen elektrikli bir otomobil şirketine dönüşeceğiz. Formula E elektrikli yarışların zirvesi, dolayısıyla uyum mükemmel."

"Formula E ve FIA ile birlikte bu şampiyonanın potansiyelini gerçekten gerçekleştirmek için bu bileşenleri doğru şekilde bir araya getirmeye karar verdik." dedi.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, 3rd position, sprays Champagne from the podium Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Hayattaki her şey gibi, doğru koşullara ihtiyacınız var ve bu koşulları şekillendirmek için birlikte çalışmak gerekiyor. Bunu Formula E ve FIA ile birlikte yaptığımızda şampiyonanın yönü ve geleceği konusunda gerçek bir güvene sahibiz."

"Yapacak çok iş var. Formula E'de inşa etmeye ve geliştirmeye devam etmemiz gereken pek çok şey var. Ama bunlar gerçekten zorlayıcı."

"2016 yılında bu takımı kurarken amacımız uzun vadeli bir bakış açısına sahip, motor yarışlarını Jaguar'ın DNA'sına geri kazandıran bir takım yaratmaktı ve Formula E'de gördüğümüz de tam olarak bu." dedi.

Nissan bu ayın başlarında Japonya'daki kendi evlerindeki yarışı öncesinde Gen4 araçları kabul eden ilk takım olurken, Lola ve Yamaha'nın da aynı dönemde şampiyonaya güç aktarma organları tedarik etmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeler 2026 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek ve yeni otomobiller 600kW'a ulaşacak şekilde artırılmış bir güce sahip olacak.

Ayrıca aracın aerodinamiğine daha fazla odaklanılacak. Yüksek ve düşük yere basma kuvveti konfigürasyonu oluşturulacak.

Aracın mevcut özelliklerinin güncellenmiş bir versiyonu olan Gen3 Evo, perşembe günü Monako'da tanıtıldı. Tamamen yenilenmiş Gen4 araçlarından önce önümüzdeki iki sezon boyunca kullanılacak.