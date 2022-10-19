Magnussen ailesi, bu yılki Gulf 12 Saat'te otomobili paylaşacak

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Baba-oğul, MDK Motorsports ekibi tarafından 9-11 Aralık tarihlerinde, Abu Dabi'deki aynı pistte yapılan F1 finalinden sadece üç hafta sonra Yas Marina Pisti'nde bir Ferrari 488 GT3 Evo kullanacak.

Yakın zamanda Porsche Carrera Cup Kuzey Amerika AM unvanını kazanan ve bu haziran ayının başlarında bir JMW Motorsport Ferrari'de Le Mans 24 Saati'nde yarışan takım sahibi Mark Kvamme, 2022 Intercontinental GT Challenge'ın son turunda onlara katılacak.

Bu, 30 yaşındaki Kevin'in #02 Cadillac DPi VR'de Chip Ganassi ekibine katıldığı IMSA SportsCar Şampiyonası'nın açılış turundan bu yana ilk spor otomobil yarışı olacak.

Magnussen, mayıs ayında Miami'de Kvamme ile şans eseri karşılaşmasının, 10. kez yapılacak Gulf 12 Saat için görüşmelerin başlamasına sebep olduğunu söyledi.

Haas F1 pilotu, "Mark ve ben Miami Grand Prix hafta sonunda karşılaştık ve bir şekilde Abu Dabi'de birlikte yarışma fikri ortaya çıktı."

"Babamı aradık ve ekip kurulmuş oldu. MDK Motorsports tutkulu ve profesyonel yarışçılar tarafından yönetiliyor ve onlarla çalışmaktan keyif alıyorum.

“Birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ki, ayrıca babamla birlikte yarışma şansına sahip olduğum ve umarım bir yarış kazanmayı deneyeceğim için de son derece minnettarım." dedi.

Corvette ile Circuit de la Sarthe'de dört zafer kazanan iki kez IMSA şampiyonu Jan, "Sezonu bitirmek için daha iyi bir yol düşünemiyorum!"

Kevin Magnussen, #49 High Class Racing Oreca 07 - Gibson LMP2, Jan Magnussen, #49 High Class Racing Oreca 07 - Gibson LMP2 Photo by: Rainier Ehrhardt

"Bu programı hazırladığı ve Kevin ile beni tekrar aynı araca koyduğu için MDK Motorsports'a çok teşekkürler."

"2020'de Le Mans'ta Ferrari 488'i kullanma şansım oldu ve bu çok uygun bir yarış arabası. Bunu deneyimli bir ekip ve gerçekten yarışmak isteyen üç sürücü ile birleştirip neler yapabileceğimize bakacağız. Eğlenceli olacağına eminim!" dedi.

Magnussen ailesi, uzun zamandır Le Mans 24 Saat'te birlikte bir yarışma arzusu besliyorlardı ve sonunda 2021'de LMP2 sınıfında High Class Racing'e giriş yapan Oreca 07'yi sürdüklerinde bu hedefe ulaştılar.

Ancak, bir takım talihsizlikler yaşadılar ve sonunda, yarışı kazanan WRT Oreca'nın birkaç tur gerisinde, klasmanlarında 17. sırada bitirdiler.

Magnussen Jr, bu sezon 2022 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Peugeot için yarışacak ve Le Mans'ta babasıyla bir otomobili paylaşma umudunu sona erdirecekti. Ancak sezon başında Haas ile F1'e dönme şansı ortaya çıkınca, Peugeot ile yarışmaktan vazgeçti.

Birlikte sürüş yapacakları MDK Motorsport ekibi, uzun süredir Ferrari ortağı olan AF Corse'dan teknik destek alacak.