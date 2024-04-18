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Formula 1 Çin GP

Geleceğine odaklanmayan Ricciardo, yeni şasinin "kafasını rahatlatmasını" bekliyor

Daniel Ricciardo, Çin Grand Prix'si için hazırlanan yeni şasinin "zihin rahatlığı" verdiğini söyledi ve geleceğiyle ilgili endişeli olmadığını belirtti.

Ezel Tan
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Avustralyalı pilot geçen sezon AlphaTauri takımıyla F1'e geri dönmüş ve İtalyan takıma katılmasının ardından güçlü bir performans sergilemişti.

 

Fakat 2024'te bu formu tekrarlayamadı ve Yuki Tsunoda garajın diğer tarafında göz kamaştırırken,  Avustralyalı pilot puan dahi alamadı.

 

RB, Ricciardo'nun aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına bu hafta sonu Çin'e yeni bir şasi getirecek.

 

Ricciardo, yeni şasinin kendisini psikolojik olarak rahatlatacağını söyledi.

 

Ricciardo, "Bu konuda biraz sesimi çıkardım çünkü zorlanıyordum."

 

"Şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum; bu şasiyi buraya getirme planı hep vardı. Sadece hazır olduğunda onu almak istedim.Yuki sahip olduğu şasinden memnundu."

 

"Takım olarak her şeyin iyi olmasını istedik ve amacımız içimizi rahatlatmak."

 

"Sahip olduğum şaside bir sorun bulamadık fakat bazen bu şeyler görünür oluyor, bazen de olmuyor."

 

"Belki de sadece kafamı rahatlatmak önemli olacak. Hâlâ iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum fakat içten içe bunun bir şekilde yardımcı olacağına eminim." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo şu anki durumunu, 2019'da Renault ile ilk sezonunda Avustralya ve Bahreyn'de iki zor yarış geçirmesinin ardından Çin'de puan aldığı döneme benzetti.

 

Fakat Ricciardo, uyarı aldığı iddiasını yalanladı.

 

 "Herhangi bir ültimatom almadım. Her şey olabilir, bu konuda hiçbir yanılsamam yok ama şu ana kadar olası bir işten çıkarılma belirtisi yok. "

 

"Ekibim ve ben her gün iletişim kuruyoruz. Takım beni geri aldığı için çok mutluydu. Bu yıl bazı nedenlerden dolayı sonuçlar istenilen seviyede değil ama hızlı olduğumu biliyorlar."

 

"Sezona harika bir başlangıç yapmadım ama aynı zamanda kendimi bu spora kabul ettirmeye ve bir şeyler kanıtlamaya çalışan bir çaylak da değilim."

 

"Benim bir geçmişim var ve bunu yapabileceğime dair bazı kanıtlar var."

 

"Takım da buna inanıyor ve yapabileceğimi biliyor, o yüzden tek yapmamız gereken her şeyi toparlanmak ve bunu başarabileceğimizden emin olmak."

 

"Bunun bütün bir yıl sürmesini istemiyorum ve öyle olmasını da beklemiyorum."

 

"Yine de onlara henüz görmedikleri bir şey göstermeye çalışmıyorum. Sadece beni performans gösterebileceğimi hissettiğim noktaya getirmeye çalışıyoruz."

 

"Açıkçası sadece kendim için değil, onlar için de bir performans sergilemek istiyorum. Yani 'kahretsin önümüzdeki hafta sonu yarışabilecek miyim?' gibi bir baskı yok."

Laurent Mekies of Visa Cash App RB talks to Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Laurent Mekies of Visa Cash App RB talks to Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Photo by: Red Bull Content Pool

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