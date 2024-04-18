Geleceğine odaklanmayan Ricciardo, yeni şasinin "kafasını rahatlatmasını" bekliyor

"Belki de sadece kafamı rahatlatmak önemli olacak. Hâlâ iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum fakat içten içe bunun bir şekilde yardımcı olacağına eminim." dedi.

"Sahip olduğum şaside bir sorun bulamadık fakat bazen bu şeyler görünür oluyor, bazen de olmuyor."

"Takım olarak her şeyin iyi olmasını istedik ve amacımız içimizi rahatlatmak."

"Şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum; bu şasiyi buraya getirme planı hep vardı. Sadece hazır olduğunda onu almak istedim.Yuki sahip olduğu şasinden memnundu."

Fakat 2024'te bu formu tekrarlayamadı ve Yuki Tsunoda garajın diğer tarafında göz kamaştırırken, Avustralyalı pilot puan dahi alamadı.

Ricciardo şu anki durumunu, 2019'da Renault ile ilk sezonunda Avustralya ve Bahreyn'de iki zor yarış geçirmesinin ardından Çin'de puan aldığı döneme benzetti.

Fakat Ricciardo, uyarı aldığı iddiasını yalanladı.

"Herhangi bir ültimatom almadım. Her şey olabilir, bu konuda hiçbir yanılsamam yok ama şu ana kadar olası bir işten çıkarılma belirtisi yok. "

"Ekibim ve ben her gün iletişim kuruyoruz. Takım beni geri aldığı için çok mutluydu. Bu yıl bazı nedenlerden dolayı sonuçlar istenilen seviyede değil ama hızlı olduğumu biliyorlar."

"Sezona harika bir başlangıç yapmadım ama aynı zamanda kendimi bu spora kabul ettirmeye ve bir şeyler kanıtlamaya çalışan bir çaylak da değilim."

"Benim bir geçmişim var ve bunu yapabileceğime dair bazı kanıtlar var."

"Takım da buna inanıyor ve yapabileceğimi biliyor, o yüzden tek yapmamız gereken her şeyi toparlanmak ve bunu başarabileceğimizden emin olmak."

"Bunun bütün bir yıl sürmesini istemiyorum ve öyle olmasını da beklemiyorum."

"Yine de onlara henüz görmedikleri bir şey göstermeye çalışmıyorum. Sadece beni performans gösterebileceğimi hissettiğim noktaya getirmeye çalışıyoruz."

"Açıkçası sadece kendim için değil, onlar için de bir performans sergilemek istiyorum. Yani 'kahretsin önümüzdeki hafta sonu yarışabilecek miyim?' gibi bir baskı yok."