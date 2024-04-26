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MotoGP İspanya GP

Pedrosa: "Acosta, KTM motosikletinin 'iyi sürücülere hemen yardımcı olduğunu' kanıtladı"

KTM test sürücüsü Dani Pedrosa, MotoGP'nin çaylak ismi Pedro Acosta'nın “iyi yeteneklerin hemen öne çıkmasına yardımcı olabileceğini” kanıtladığını söyledi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Rob Gray / Polarity Photo

Acosta, 2021'de Moto3'te yarışırken MotoGP'ye geçebilecek ilk aday olarak gösteriliyordu. 2024 sezonunda MotoGP gridine katıldı ve premier sınıftaki ilk üç yarışında şimdiden göz kamaştırdı.

İkinci yarış olan Portekiz GP'sinde üçüncü olarak ilk MotoGP podyumunu elde eden Acosta, son yarış olan ve bir süre lider götürdüğü Amerika GP'sinde ikinci oldu.

Şu anda şampiyona liderinin sadece 26 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan genç İspanyol, rakipleri tarafından övgüyle bahsediliyor. Birçoğu yakında bir yarış kazanacağına ve hatta bu yıl şampiyonluk için mücadele edebileceğine inanıyor.

Pedrosa da Acosta'nın formu karşısında şaşkına dönmüş durumda. Ancak Acost'nın kendisi ve KTM için en önemli konunun çaylak İspanyol'un motosiklet hakkında kanıtladıkları olduğunu söylüyor.

Bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix'si öncesinde Pedrosa, “Televizyonda izlediğim kadarıyla sürüş tarzı ve çizgileri diğer sürücülerden biraz farklı.” 

“Çok iyi bir performans sergilediği için mutluyuz. Çünkü bir çaylağın lastikleri, seriyi vs. bilmeden motosiklete atlaması ve hemen öne geçmesi, bu bizim için, takım için iyi bir şey, çünkü motosikletimizin iyi yeteneklerin hemen öne geçmesine yardımcı olabileceği anlamına geliyor."

Dani Pedrosa

Dani Pedrosa

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Dolayısıyla bu açıdan mutluyuz. Açıkçası sonuçlar da geliyor çünkü o çok motive. Genel olarak onun performansından çok memnunuz.” dedi.

Bu hafta sonu Jerez'de KTM için wildcard ile yarışan Pedrosa, Acosta'nın bu hafta sonu pistte nasıl göründüğünü görmek istediğini söylüyor.

31 kez MotoGP yarışı kazanan Pedrosa, Acosta'nın halihazırdaki gelişimi göz önüne alındığında bu hafta sonu en genç grand prix galibi olma ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Pedrosa, “Merak ediyorum, Sepang testlerinde birlikte sürmek için bir zaman bulmaya çalıştık ancak motosikletle ilgili bir sorunu vardı ve yapamadık.”

“Onu göremedim, beni birkaç tur takip etti ama sonra ben onu takip edecekken sorun yaşadım."

“Bakalım burada bir noktada karşılaşabilecek miyiz? Umarım burada bana hava koridoru verir."

“Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum ama gördüğümüz ilerleme göz önüne alındığında bu mümkün olabilir. İmkansız değil.” dedi.

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