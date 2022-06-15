Steiner: "Schumacher performans ve temiz hafta sonu geçirmek arasında denge yakalamalı"

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Alman pilot Cidde ve Miami'de karıştığı olayların ardından Monako'da bir başka büyük kaza daha yapmıştı.

Bakü'de ilk seansta teknik sorunla yolda kalan Schumacher, hafta sonuna dezavantajlı başlamış oldu ve sonunda sıralama turlarında takım arkadaşının 1.1 saniye gerisinde 20. oldu.

Yarışı dur-kalk cezası alan Nicholas Latifi'nin önünde 14. bitiren Schumacher, arka kanadındaki sorun nedeniyle uzun bir pit stop yapan Yuki Tsunoda'nın da 38 saniye gerisinde kaldı.

Schumacher sonunda olaysız bir hafta sonu geçirse de, Haas patronu Steiner Schumacher'in "temiz bir hafta sonu geçirmekle" iyi tempo yakalamak arasında denge kurması gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Şu anda kendisi ve takım için kesinlikle zor bir durum var."

“Bu bir performans sporu ve performans sporunda neye ihtiyacınız vardır? Tabii ki iyi performans göstermeye."

“Fakat bence doğru olanı yaptı çünkü burada tekrar kaza yapmış olsaydı, bu kimse için pek iyi olmazdı."

"Mümkün olmayan bir şeyi almaya çalışırken tekrar kaza yapmasındansa böyle olmasını tercih ederim.” dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, on the grid Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher mükemmel bir yarış geçiremediğini kabul etti ve kaybedilen antrenman süresinin kendisini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Damalı bayrağı görmesinin ardından Schumacher, "Harika değildi. Sırtım biraz ağrıyor."

"Maalesef burada umduğumuz hafta sonunu geçiremedik."

“Cumartesi'den itibaren her şey gayet sorunsuz gitti. Bu iyi bir şey. Fakat seçtiğimiz ayarların doğru olup olmadığına karar vermek biraz zor."

"Ayarları belirlemek için sadece bir antrenman seansımız vardı ve ne yazık ki seçtiğimiz ayarlar doğru değildi."

"Viraj ortasında arkadan kayma, çıkışta ise önden kayma vardı. Bu yüzden harika değildi. Mevcut durum nedeniyle lastikleri çok fazla kullanıyorduk ve son bölüme kadar durum hiç iyi değildi. Son bölüm ise aslında gayet iyiydi." dedi.

Magnussen ise iyi götürdüğü yarışta Ferrari motorundaki sorun nedeniyle yolda kaldı ve muhtemel puanlara veda etti.

Steiner, "Bu bir güç ünitesi sorunuydu. Ya içten yanmalı motor ya da turboyla ilgiliydi."

"Sorun yaşamak asla iyi değildir. Bu olmasaydı sekizinci veya dokuzuncu olacaktı. Dokuzuncu sıra oldukça mümkündü."

"En büyük sorunumuz düzlükte Ocon'u geçememekti, aksi takdirde sekizinci olacağımız kesindi." dedi.