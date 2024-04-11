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Formula 1 Çin GP

Pirelli: "Beş yıllık aranın ardından Çin GP'nin dönüşü, büyük belirsizlikleri beraberinde getirecek"

Pirelli Formula 1 baş mühendisi Simone Berra, beş yıllık bir aradan sonra takvime dönen Çin GP'sinin hem lastik şirketi hem de takımlar için "büyük bir meydan okuma" olmasını bekliyor.

Adam Cooper
Adam Cooper
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Parc Ferme

Mark Sutton / Motorsport Images

Şanghay pistindeki son yarış 2019'da, COVID-19 nedeniyle ülkeden uzun süre uzak kalınmasından önce düzenlenmişti.

O zamandan bu yana, 18 inçlik lastiklere geçiş de dahil olmak üzere F1 teknik kuralları önemli ölçüde değişti.

Kaçınılmaz olarak pist yüzeyi de aradan geçen yıllar içinde değişmiş olacak, ancak Pirelli alışılmadık bir şekilde, normalde yepyeni veya bir süredir kullanılmayan pistlerde olduğu gibi, önceden değerlendirmek üzere mühendisler göndermedi.

Pistin, bir bataklık üzerine inşa edildiği göz önüne alındığında, çıplak gözle görülemeyecek, ancak zemin etkili F1 araçları çalıştıklarında keşfedilecek tümseklerin ortaya çıkma olasılığı da var.

Pisti yeniden öğrenen pilotlar ve takımlar için ekstra bir sürpriz de Şanghay'ın aynı zamanda 2024'ün ilk sprint hafta sonu olması; Cuma günkü 1. antrenman seansının ardından Cumartesi günkü sprint yarışı için sıralama yapılacak.

Motorsport.com'un Çin'e dönüşle ilgili sorusu üzerine Berra, "Dürüst olmak gerekirse yeni bir pist gibi. Çünkü yeni arabalarımız, yeni lastiklerimiz, 18 inçlik [jantlarımız] var."

"Pist gerçekten beş yıldır kullanılmıyordu, sadece yılda bir yarış ya da onun gibi bir şey için kullanılıyordu. Dolayısıyla, gerçekten yeşil (kaygan) ve oldukça kirli olacak, ancak tabii ki pisti temizleyecekler."

"Ve yarış öncesindeki asfalt ölçümünden bile nasıl değiştiğini anlamamız gerekiyor."

"Geçmişte hem mikro hem de makro pürüzlülük açısından oldukça pürüzlüydü. Son yıllarda yaşlanmanın nasıl gittiğini anlamamız gerekiyor."

"Bu bizim için iyi bir meydan okuma, ilginç olacak. Diğer bir şey de, beş yıl aradan sonra, sadece bir serbest antrenmanın yapıldığı bir sprint yarışı olması."

"Yani çok fazla veri yok ve takımlar için bile büyük bir meydan okuma olacak, sadece bizim için değil, muhtemelen takımlar için daha da fazla." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads on the opening lap of 2019 Chinese GP

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, 2019 Çin GP'nin açılış turunda lider

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Pisti incelemeleri için önceden mühendis göndermemelerine rağmen Berra, Pirelli'nin yaptığı bileşik seçimlerine güvenmeye devam ediyor.

Ön inceleme yapmamaları konusunda Berra, "Ne yazık ki, bunu yapacak herhangi bir kişi yok. Bu yüzden bunu doğrudan Çarşamba günü yapacağız."

"Her neyse, bu çok fazla şeyi değiştirmiyor çünkü seçim zaten yapıldı. Orta aralıkta bir seçim yaptık diyelim, yani C2, C3, C4, bu da bizi her türlü olasılıktan koruyor. C5 gerçekten çok yumuşaktı ve C1 de pist göz önüne alındığında muhtemelen çok muhafazakârdı." dedi.

Ufalanmanın bir sorun olup olmayacağı sorulduğunda ise Berra  şunları ekledi: "Geçmişte şiddetli ufalanma yaşamadık ama hafif ufalanma yaşamıştık. Yani evet, bir olasılık olabilir."

"Özellikle C3 ve C4'te bir miktar ufalanma bekliyorum, C2 için C3 ve C4'e kıyasla daha fazla esneklik bekliyorum, bu yüzden güvende olmalıyız."

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