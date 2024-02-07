Alpine WEC Hypercar kadrolarını tanıttı, Jules Gounon yedek pilot olacak
Alpine, Hypercar sınıfına geri dönerken 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için sürücü kadrolarını açıkladı ve Mercedes GT'nin ası Jules Gounon yedek pilot olarak kadrosuna kattı.
Bugün A424 Hypercar'ın lansmanında, 35 numaralı aracın Paul-Loup Chatin, Charles Milesi ve Ferdinand Habsburg tarafından, 36 numaralı aracın ise Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Mick Schumacher tarafından kullanılacağı açıklandı.
Gounon ayrıca, daha önce Rebellion R13 olarak bilinen dededen kalma A480 LMP1 aracıyla en son 2022'de Hypercar bölümünde yarışan Signatech tarafından işletilen ekibin yedek sürücüsü olarak açıklandı.
Son Intercontinental GT Challenge şampiyonu Gounon, Barselona'da otomobille yaptığı ilk testi "büyülü" olarak nitelendirmişti.
Gounon, "Alpine A424'ü tanımayı gerçekten dört gözle bekliyordum ve Mercedes-AMG'ye bu görevde Alpine'e katılmama izin verdiği için teşekkür etmek istiyorum."
"Yıllar boyunca mücadele ettiğim GT'nin en iyilerinden birçoğu şu anda Hypercars'ta çeşitli üreticilerle birlikte. Bu benim kişisel bir hayalimdi."
"2005 yılında LMP1'de yarışan babamı [Jean-Marc] hatırlıyorum ve o zaman kendime bir prototiple Le Mans 24 Saat yarışını kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz vermiştim."
"Yedek sürücü olduğum için henüz böyle bir şey söz konusu değil. Ancak gelecekte bu hedefe yaklaşmak için iyi çalışmayı ve gelişmeye devam etmeyi umuyorum." dedi.
Alpine A424 Hypercar
Photo by: Alpine
ORECA ile birlikte geliştirilen araç 2 Mart'ta WEC sezon açılışı olan Katar'da görücüye çıkacak.
Takım müdürü Phillipe Sinault, V6 motorlu aracın "muazzam bir potansiyele" sahip olduğunu söyledi ve pilotlarının performansına güvendiğini ifade etti.
Sinault, "Sürücü kadrolarımız arzumuzu ve insanı projenin başarısının temel unsurlarından ve anahtarlarından biri olarak görmemizi mükemmel bir şekilde yansıtıyor."
"Hiçbir taviz vermedik ve ilk taslağımız olan kadro şimdi meyvesini verdi. Bruno Famin ile bu konuda konuşmak büyük bir zevkti çünkü hemen anlaştık. Hepsi de son derece kaliteli, deneyimli ve yüksek düzeyde bağlılık ve beklentilere sahip sürücüler."
"Doğru seçimler yaptığımızı düşünüyorum ve Hypercar'da Alpine için bu yeni bölümü yazmak için ideal olan bu ekibe güveniyorum." dedi.
Alpine A424 Hypercar
Photo by: Alpine
Alpine A424 Hypercar
Photo by: Alpine
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