Komatsu: "Verilen cezanın doğru olduğunu düşünmüyorum"

Magnussen, ilk güvenlik aracı periyodunun ardından yarışın yeniden başlaması sırasında RB'den rakibi Yuki Tsunoda'ya çarptığı için 10 saniye zaman cezası aldı.

Magnussen, 6. virajdan çıkarken hızlanma esnasında Tsunoda'nın aracının sağ arka lastiğine çarparak Japon sürücünün spin atmasına neden oldu.

Tsunoda'nın aracında meydana gelen hasar onu hemen yarıştan çekilmek zorunda bırakırken, Magnussen yarışa devam edebildi.

Danimarkalı pilot, hakemler tarafından kazada "ağırlıklı olarak suçlu" bulundu ve kendisine 10 saniye zaman cezası verildi.

Komatsu, bunun sadece bir yarış kazası olduğunu düşündüğü için cezanın çok ağır olduğuna inanıyor.

Komatsu, "Bu cezanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence bu sadece bir yarış kazasıydı."

"Tsunoda'yı pist dışına itmedi. 6. virajda içeri daldı. Tsunoda virajı geniş döndü ve hâlâ boşluk vardı. Tsunoda yavaş yavaş üzerine kapadı."

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Pist dışına çıkmıyor, bu yüzden belki de 'geri döndü' tanımı yanlış olabilir. Ama bu Kevin'in tamamen suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Benim için en az yarı yarıya."

"Eğer bir şey varsa, bence daha çok Tsunoda'nın hatası. Dürüst olmak gerekirse, Tsunoda'nın önünü kapatmadı. Bir boşluk yakaladı ve içeri daldı. Ama aracını onun önüne kırmadı. Tsunoda'yı pist dışına çıkarmadı."

"Hâlâ boşluk vardı. Peki bu ceza neden?"