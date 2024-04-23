Komatsu: "Verilen cezanın doğru olduğunu düşünmüyorum"
Haas Formula 1 takım patronu Ayao Komatsu, Çin Grand Prix'sinde Kevin Magnussen'e verilen cezanın "doğru" olduğunu düşünmüyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Kevin Magnussen, Haas VF-24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Komatsu, cezanın temyize götürülememesine rağmen, kararı kabul etmediği için yarış yönetimden bir açıklama talep edeceğini söyledi.
Cezasının ardından yarışı 16. sırada tamamlayan Magnussen, olaydan kaçınmak için farklı yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyor.
Magnussen, "Bilmiyorum. Bana çok geniş gidiyormuş gibi geldi. Sonra yine de yapıştı. Ben de dönüşüme kilitlenmiştim. Daha fazla bir şey yapamazdım. Ama benim için zaman cezası olduğuna karar verdiler. Yani olan oldu."
"Sanırım elimden geleni yaptığımı hissediyorum. Temas ettiğimizde dış tarafta yeterince boşluk vardı."
"Sanırım birbirimizi biraz yanlış değerlendirdik. Bunu gözden geçirmem gerekiyor. Ama bana göre bu bir yarış kazası da olabilirdi." dedi.
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