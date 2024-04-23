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Formula 1 Çin GP

Komatsu: "Verilen cezanın doğru olduğunu düşünmüyorum"

Haas Formula 1 takım patronu Ayao Komatsu, Çin Grand Prix'sinde Kevin Magnussen'e verilen cezanın "doğru" olduğunu düşünmüyor.

Pablo Elizalde Oleg Karpov
Kevin Magnussen, Haas VF-24, pit stop yapıyor

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen, ilk güvenlik aracı periyodunun ardından yarışın yeniden başlaması sırasında RB'den rakibi Yuki Tsunoda'ya çarptığı için 10 saniye zaman cezası aldı.
Magnussen, 6. virajdan çıkarken hızlanma esnasında Tsunoda'nın aracının sağ arka lastiğine çarparak Japon sürücünün spin atmasına neden oldu.
Tsunoda'nın aracında meydana gelen hasar onu hemen yarıştan çekilmek zorunda bırakırken, Magnussen yarışa devam edebildi.
Danimarkalı pilot, hakemler tarafından kazada "ağırlıklı olarak suçlu" bulundu ve kendisine 10 saniye zaman cezası verildi.
Komatsu, bunun sadece bir yarış kazası olduğunu düşündüğü için cezanın çok ağır olduğuna inanıyor.
Komatsu, "Bu cezanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence bu sadece bir yarış kazasıydı."
"Tsunoda'yı pist dışına itmedi. 6. virajda içeri daldı. Tsunoda virajı geniş döndü ve hâlâ boşluk vardı. Tsunoda yavaş yavaş üzerine kapadı."
Kevin Magnussen, Haas VF-24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Pist dışına çıkmıyor, bu yüzden belki de 'geri döndü' tanımı yanlış olabilir. Ama bu Kevin'in tamamen suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Benim için en az yarı yarıya."
"Eğer bir şey varsa, bence daha çok Tsunoda'nın hatası. Dürüst olmak gerekirse, Tsunoda'nın önünü kapatmadı. Bir boşluk yakaladı ve içeri daldı. Ama aracını onun önüne kırmadı. Tsunoda'yı pist dışına çıkarmadı."
"Hâlâ boşluk vardı. Peki bu ceza neden?"

Komatsu, cezanın temyize götürülememesine rağmen, kararı kabul etmediği için yarış yönetimden bir açıklama talep edeceğini söyledi.

 

Cezasının ardından yarışı 16. sırada tamamlayan Magnussen, olaydan kaçınmak için farklı yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyor.

 

Magnussen, "Bilmiyorum. Bana çok geniş gidiyormuş gibi geldi. Sonra yine de yapıştı. Ben de dönüşüme kilitlenmiştim. Daha fazla bir şey yapamazdım. Ama benim için zaman cezası olduğuna karar verdiler. Yani olan oldu."

 

"Sanırım elimden geleni yaptığımı hissediyorum. Temas ettiğimizde dış tarafta yeterince boşluk vardı."

 

"Sanırım birbirimizi biraz yanlış değerlendirdik. Bunu gözden geçirmem gerekiyor. Ama bana göre bu bir yarış kazası da olabilirdi." dedi.

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