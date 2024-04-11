Krack: "Aston Martin artık ön ve arka grubun ortasında bir yerlerde değil"

Bahreyn'de, AMR24 yarış temposunda lider gruptaki en hızlı beşinci araç olarak görüldü ve yarışı Aston Martin pilotları 9. ve 10. bitirdi.

Fernando Alonso daha sonra Suudi Arabistan'da beşinci olurken Avustralya'da ise ceza almadan önce altıncı sıradaydı.

İspanyol pilot, kariyerinin en iyi beş hafta sonundan biri olduğunu iddia ettiği Japonya'da altıncı olurken, takım arkadaşı Lance Stroll daha zor bir yarış geçirdi. Kanadalı pilot 16. sırada yarışa başladı ve damalı bayrağı 12. sırada gördü.

Ancak Krack, Alonso'nun Suzuka'da her iki Mercedes pilotunu da geride bırakmasının ardından takımın artık yarış temposunda lider grubun gerisinde olmadığının bir başka göstergesi olduğunu söylüyor.

Krack, "Sanırım ön gruptaki takımlarla arka gruptaki takımlar arasında bir yerde olmadığımız konusunda hemfikiriz ve bu olumlu bir şey." dedi.

"Çünkü burada, yüksek aşınmayla rakiplerinizi geçebilirsiniz, inanılmaz yerlerde geçebileceğinizi gördük. Ancak 'S viralarda' geçebileceğinizi bilmiyordum. Ama yeterince büyük bir hız ve lastik performansıyla yeterince cesursanız bunu yapabileceğinizi görüyorsunuz."

"Ama Ön ve arka grp arasında bir yerde gibi görünmüyorduk. Grubun içinde gibiydik. Mercedes'in önündeydik. Yani bu çok cesaret verici."

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"Ama yine de bu sadece bir veri noktası. Bahreyn'i geçmek buraya göre daha kolaydı. Ama hiçbir zaman gerçekten tehdit altında değildik. Bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki yarışlarda bunu doğrulamamız gerekecek." dedi.

Krack, Alonso'yu yumuşak lastiklerle başlatma kararının işe yaradığını söyledi.

Krack, "Havanın bulutlu olması için dua ediyorduk. Sonra dağıldılar! Kırmızı bayrak yardımcı oldu. Ayrıca, yumuşak hamurda başladığınızda, yarışta bir kesinti[kırmızı bayrak] olursa bu her zaman onları daha iyi kullanmanıza yardımcı olur."

"Öte yandan, geleneksel olarak ya da istatistiksel olarak, burada startta çok sayıda güvenlik aracı çıkıyordu. bBu nedenle lastiklerinizi ikinci ya da üçüncü turdan sonra kullanabiliyorsunuz. Yani bunların hepsi stratejik olarak yapılan seçimlerdi."

"Biz de aynı şeyi yapar mıydık? Bu iyi bir soru. Bence pek çok aracın sert lastikler konusunda biraz şaşırdığını ve orta hamur konusunda da şaşırdığını gördünüz. Gerçekten iyi dayandılar. Yani evet, sanırım bunu söylemek zor." dedi.

Krack, takımın Suzuka'ya getirdiği ve yeni bir zemin içeren güncelleme paketinin ilk değerlendirmesini yapmakta isteksiz açıklamalarda bulundu.

Krack, "Şu anda anlamaya ve ölçmeye çalışmak için her şeyi inceliyoruz. Yine, bu sadece bir veri örneği topladık. Bu öğrenmemiz gereken bir şey."

"Daha önce de söyledim, araçlar karmaşıktır ve bazen neyi değiştirdiğinizi gerçekten anlamak için biraz daha zamana ihtiyacınız vardır. Cuma günü değerlendiremediğimiz ikinci seanstan sonra bu kolay değildi. Dolayısıyla bu konuda çok şey öğreniyoruz."

"Yine, ilk yarışlarda ne kadar uzakta olduğumuzu bilmemiz açısından henüz tam rakamlara sahip değilim ve şimdi biraz daha yaklaşmış gibi görünüyoruz. Ne kadar yaklaştığımızı anlamamız gerekiyor." dedi.