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Formula 1 Sezon öncesi testi

Famin: "Mick F1 araçlarımızda test yapamaz"

Alpine, Mick Schumacher'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası anlaşmasının ardından Formula 1 araçlarından biriyle yarışması ihtimalini ortadan kaldırdı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
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#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher

JEP / Motorsport Images

Schumacher, Mercedes F1 yede sürücüsü olarak kenarda geçirdiği bir sezonun ardından üst düzey yarışlara geri dönmek amacıyla bu yıl A424 Hypercar ile yarışmak üzere Alpine'e katıldı.

Schumacher 2024'te takvimi müsait olduğunda bu yedek sürücülük görevine devam edecek olsa da, Alpine ile ortaklık, Alman pilotun Fransız üreticinin F1 gridine dönebilme önerilere yol açtı.

Ancak Alpine takım patronu Bruno Famin, Schumacher'le olan sözleşmenin sadece spor otomobil yarışları için olduğunu ve bu yıl F1 aracının herhangi bir ekstra sürüşünün yedek sürücüleri Jack Doohan tarafından yapılacağını belirterek bu tür söylentileri reddetti.

Schumacher'i mevcut ya da eski araçlarla test etme planları olup olmadığı sorusuna Famin, "Hayır, yapamayız."

"Planlamıyoruz çünkü Jack Doohan ile bir yedek pilotumuz var ve Mick de Mercedes'in yedek pilotu. Mick ile yaptığımız sözleşme sadece dünya dayanıklılık şampiyonası için." dedi.

Schumacher, F1 gridine geri dönmeyi hâlâ istediğini açıkça belirtiyor. Alpine ile olan bağlantıları, mevcut sürücüler Esteban Ocon veya Pierre Gasly'nin sezon sonunda ayrılması halinde takımda bir kapı açılmasına yardımcı olabilir.

Takımın 2025 pilot tercihleri hakkında konuşan Famin, "Pek çok seçeneğimiz var."

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere

Photo by: JEP / Motorsport Images

"Mick Schumacher zaten bir Alpine pilotu ve şu an için Esteban ve Pierre'den gerçekten memnunuz."

"Ara sezonun gerçekten ne zaman başlayacağını kimse bilmiyor. Haftalar önce Lewis Hamilton/Ferrari haberleriyle oldukça güçlü bir giriş yaptık ama sonrasında hiçbir şey olmadı."

"Sanırım bir sonraki adımda o sezon gerçekten aptalca geçmeye başlayacak. O zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor ve biz de tüm olasılıkları hazırlıyoruz. Ama yine de Esteban ve Pierre'den memnunuz." dedi.

Ancak Famin, ekibinin 2025 pilot kadrosui için ne yapacağı konusunda bir karar vermesi için acele etmeyeceği konusunda netti.

Famin, "Sürücü tarafında üzerimizde herhangi bir baskı yok. Sürücülerimizden memnunuz ve zamanı geldiğinde kararımızı vereceğiz." dedi.

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