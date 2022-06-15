Alfa Romeo, yumuşak lastikle olan performansını artırmak için çalışıyor

Haberi dinle

C42'nin Barselona'nın yavaş son sektöründe güçlü bir performans sergilemesinin ardından Monako'ya büyük beklentilerle giden Alfa Romeo, hafta sonundan umduğunu bulamamıştı.

Takım için felaket gibi geçen hafta sonunda Valtteri Bottas sıralama turlarını 12. tamamlarken, takım arkadaşı Zhou Guanyu 20. oldu.

Bottas kaotik yarışta birkaç sıra yükselip hafta sonunu puanla kapatmayı başardı fakat takım, ayarlarda yanlış yöne gittiğini ve bundan ötürü de geride kaldığını kabul etti.

Takım Bakü'de toparlanmayı umsa da sıralama turlarında Zhou 14. olurken, Bottas ancak 15. olabildi. İkili pazar günü durumu tersine çeviremediler ve Zhou yarış dışı kalırken, Bottas 11. oldu.

Alfa Romeo'nun pist üstü şef mühendisi Xevi Pujolar, takımın Monako'da yaşadığı sorunların çözüldüğünü fakat Bakü'de farklı sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

Alfa Romeo, Pirelli'nin en yumuşak lastiği olan C5'ten tek turda faydalanmakta zorlanıyor ve bu da hem Bottas hem de Zhou'nun araçtan en yüksek performansı alıp, gridde daha yukarılarda olmasını engelliyor.

Pujolar, "Monako'da bazı zorluklar yaşadığımız ortadaydı ama Bakü'de olanlar farklıydı."

"Araç ayarlarını değiştirdik ve Zhou ile sahip olduğumuz performansa bakarak, Monako'da yaşadığımız sorunların ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Valtteri'yi saymıyorum çünkü onun durumu tamamen farklıydı." dedi.

Takımın C5 lastikle yaşadığı sorunu açıklaması istendiğinde Pujolar, "Burada bazı rakiplerimiz bize kıyasla ilk turda daha fazla performans elde edebiliyor. Biz kendi tarafımızda, tek turda lastiklerden en iyi şekilde faydalanmakta zorlanıyoruz."

"İkinci hızlı turda performansımız daha iyi oluyor fakat bu yeterli değil. Daha fazlasını elde etmemiz gerekiyor."

"Bunu Montreal'de yapamamamız için hiçbir neden göremiyorum."

"Diğer tarafta Monako'da yaşadığımız sorunları çoktan çözdük." dedi.

Hinwil merkezli ekip, cumartesi günü yeni parçalara geçmesinin ardından performans kaybı yaşamıştı ve bunun sebebini anlamak için Kanada'ya çok sayıda parçayla gidecekler.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo