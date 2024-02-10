Alpine: "Lapierre, Schumacher için mükemmel bir öğretmen"

Sinault, 16 Le Mans 24 Saat startı bulunan Lapierre'i, Matthieu Vaxiviere tarafından tamamlanan 36 numaralı Alpine A424 LMDh'de Schumacher için 'mükemmel bir öğretmen' olarak tanımladı.

Signatech takımı 2013'ten beri Alpine'in dayanıklılık programını yürüten Sinault, "Schumacher'in mümkün olan en kısa sürede hazır olması için bu kararı verdik." dedi.

Sinault, Çarşamba günü Alpine'in ortak Formula 1/WEC lansmanında açıklanan sürücü kombinasyonlarının, ORECA ile birlikte geliştirilen A424'ün ilk sezonu için Schumacher'i takımın önemli isimleri Lapierre ve Vaxiviere'nin yanına koyma kararından kaynaklandığını açıkladı.

Bu iki isim, Renault markasının Hypercar sınıfına ara verip A424 geliştirilirken LMP2'ye dönmesinden önce Alpine-Gibson A480 ile 2022'de iki WEC yarışı kazanan kadronun bir parçasıydı.

Alpine ile yarışlara dönüşünün yanı sıra Mercedes Formula 1 yedek pilotu olarak görevine devam edecek olan Schumacher şunları söyledi: "Aracı böylesine deneyimli iki sürücüyle paylaştığım için çok şanslıyım ve onlardan gerçekten bir şeyler öğrenebilirim."

Sinault, Schumacher'in Fransız üreticiye imza atmadan önce Ekim ayında Jerez'de bir deneme testiyle başlayan spor otomobil yarışlarına geçişindeki tutumunu övdü.

Schumacher'in bir spor otomobille yaptığı ilk test için, "Adeta bir sünger gibiydi; kulakları açıktı ve pek çok soru sordu" dedi.

Mick Schumacher, Alpine Fotoğraf tarafından: Alpine

Lapierre ise şunları ekledi: "Mick'in bir dayanıklılık takımına uyum sağlayabilecek yeteneğe sahip olduğu, katılıp katılmayacağı konusunda hâlâ bir soru işareti varken yapılan ilk testten belliydi."

"Tek koltuklu araçlardan gelen insanlar için bu her zaman geçerli değildir çünkü bu farklı bir dünyadır."

"Mick'in hızı var, bunu o gelmeden önce de biliyorduk; önemli olan bir aracı paylaşmaya ve üç pilottan oluşan bir sıralamaya nasıl uyum sağlayacağıydı."

"Bu konuda çok başarılı oldu ve takımda olması çok iyi. Ayrıca bazı taze fikirler ve yeni bir hava getiriyor."

35 numaralı Alpine sekiz turluk WEC'de Charles Milesi, Ferdinand Habsburg ve Paul-Loup Chatin tarafından yarışacak.

Sinault, resmi adıyla Alpine Endurance Team'de 'bir ve iki numaralı araç olmadığını' ve önümüzdeki ay Katar'da başlayacak seride her iki aracın da 'aynı seviyede' olmasını beklediğini vurguladı.