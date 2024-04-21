Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Haas için 2023 sezonu ne kadar kötü geçtiyse 2024 sezonuna da şimdiye kadar tam tersi olarak iyi geçiyor.

Haas bu yıl çoğu yarışta olduğu gibi en iyi beş takımın arkasında Hulkenberg ile puan almaya devam ediyor.

Hulkenberg, cumartesi günü yapılan sprint yarışından istediğini alamasa da takım arkadaşı Magnussen 11. olmuştu.

Hulkenberg pazar gününde ise, yarışın son bölümlerinde kısa bir süreliğine de olsa sekizinciliğe çıkmış ancak önce Lewis Hamilton'a daha sonra da taze lastiklerle arkasında olan Fernando Alonso'ya geçildi. Ama Haas pilotu son puana tutunmayı başardı.

Şanghay'da yarıştan sonra onunculuğun zafer gibi hissettirip hissettirmediği sorusuna Hulkenberg, "Tam olarak değil. Hâlâ daha önce hissetmediğim birkaç duygu var."

"Formula 1'de hiç galibiyetim olmadı, o yüzden bu konuda yorum yapamam."

"Ama iyi hissettiriyor, tatlı hissettiriyor."

"Bence bugün mümkün ve olası olan tek şey buydu. İlk beş takımdan hiçbiri sorun yaşamazsa, ilk 10'un kapatıldığını görebilirsiniz."

"Bugün Lance bir sorun yaşadı ve biz mükemmel bir sıralama ve aslında mükemmel bir yarışla pozisyon için mücadele ettik. Sanırım kariyerimin en temiz yarışlarından biriydi. Bu yüzden çok ama çok mutluyum ve biraz da gururluyum." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın ilk bölümlerinde Lance Stroll 6. virajda Hulkenberg'i geçerken Haas pilotunu pist dışına itmişti. Bu olayla ilgili yorumları sorulan Hulkenberg, "Nispeten geç geldi ve atak yaptı."

"Yuuşak lastiklerle başladığı için onu gördüm ve ona yer verdim. Sonra beni biraz dışarı itti. Yapılacak akıllıca bir şey değil ama çok dramatik de değil."

"Sanırım her halükarda beni geçecekti. Biraz gereksizdi ama bu yüzden aramızda bir husumet yok." dedi.

Yarışın son bölümündeki temposu sorulduğunda ise Hulkenberg, "İyi bir ritmimiz vardı ve hata yapmadık. Temiz bir yarıştı."

"Ayrıca takımın strateji tarafında çok iyi tepki verdiğini düşünüyorum. Orta lastikteki stint bizim için zordu. Çok çabuk eridiklerini gördük ama sonra sert lastikte çok daha iyi gitti. Orta sıra söz konusu olduğunda rekabetçiydik." dedi.

Geçen seneyi son sırada bitiren Haas'ın aksine bu yıl geride kalan beş yarışın üçünden puan çıkaran bir takım var. Geride kalan beş yarışın ardından takımın durumu sorulan Hulkenberg, "Her şeye geçen yılın ışığında bakmalısınız, o yılı nasıl bitirmiştik, tabii ki pek de iç açıcı değildi."

"Ardından kış boyunca beklentiler çok düşüktü. Bence çok kısa bir süre içinde gerçekleştirdiğimiz atılımla hem dış hem de iç beklentileri kesinlikle aştık."

"Bu yüzden çok memnunum."

"Ancak şimdi performansımızı geliştirmemiz gerekiyor."

"Bence şu ana kadar çok şanslı bir sezon geçirdik. Bazı yerlerde şansımız yaver gitti. Bu konuda dürüst olmalıyız. Şimdi bunu sürdürebilmemiz için gelişim açısından ilerleme kaydetmemiz önemli." dedi.