Latifi: "Sezon sonuna kadar araçta olacağım"

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Williams'ta Nicholas Latifi'nin kontratı 2022 sonuna kadar uzatılmıştı ancak bu yıl beklentilerin altında kalan Kanadalı pilotun gelecek yıl koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

İngiliz ekibin Alpine ile Oscar Piastri'yi takıma getirmek için görüşmelerde bulunduğu ve resmi kontratın imzalanmaya yakın olduğu bildiriliyor.

Ancak Piastri'nin 2023'te değil, 2022 sezonunun ortasında Williams'a katılacağı iddiaları var. Hatta bir söylentiye göre Latifi, Kanada GP'de son kez Formula 1 aracını sürecek ve Silverstone yarışı itibariyle direksiyona Piastri geçecek.

Fakat Kanada GP öncesi ülkesinin basınına konuşan Latifi, durumun böyle olmadığını dile getirdi.

Le Journal de Montreal'e konuşan Latifi, "Bildiğim tek şey sezon sonuna kadar aracı kullanıyor olacağım."

Nicholas Latifi, Williams Fotoğraf: Williams

"Bu konu hakkında söyleyebileceğim başka bir şey yok."

"Performansımı artırmam ve elde ettiğim sonuçları geliştirmem gerektiği açık.

"Bu açıdan takımdaki yerim garanti dersem yalan olur. Fark yaratmam ve daha iyi sonuçlar almam gerektiğini biliyorum." dedi.

Koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olup olmadığı sorusuna Latifi, "Elbette fakat sezon sonunda sözleşmesi biten diğer sürücülerden daha fazla değil." cevabını verdi.

Latifi, Formula 1'de katıldığı 47 yarışın sadece ikisinde ilk ona girerken 15,28'lik bir finiş ortalaması yakaladı.

Bu süreçte 17,43'lük de grid pozisyonu ortalaması bulunan Latifi, bu yıl Mick Schumacher ile birlikte puan alamayan iki pilottan birisi.