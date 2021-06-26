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Formula 1 / Steiermark GP Sıralama turları raporu

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın sekizinci yarışı olan Steiermark GP öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Sıralama turları, Red Bull Ring'de oldukça yakın geçti ve kuru zeminde geçen pole pozisyonu mücadelesinde kazanan Red Bull oldu. Takımın Hollandalı pilotu Max Verstappen, son bölümde 1:03.841 yaptı ve 1:04'ün altına inen tek isim olarak pole pozisyonunu kazandı.

Yarınki yarışa Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci sıradan başlayacak ve ikinci çizgide ise Lando Norris ve Sergio Perez olacak.

Yarış TSi 16:10'da yakılacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'03.841  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'04.067 0.226
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'04.120 0.279
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'04.168 0.327
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'04.035 0.194
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'04.236 0.395
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'04.472 0.631
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'04.514 0.673
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'04.574 0.733
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'04.708 0.867
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'04.671 0.830
12 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'04.800 0.959
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'04.808 0.967
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'04.875 1.034
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'04.913 1.072
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'05.175 1.334
17 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'05.217 1.376
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'05.429 1.588
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'06.041 2.200
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1'06.192 2.351
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Üçüncü bölüm: Verstappen arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Red Bull ve AlphaTauri pilotlarının yanı sıra McLaren'dan Lando Norris, Alpine'den Fernando Alonso, Ferrari'den Charles Leclerc ve Aston Martin'den Lance Stroll kaldı.

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın üçlü set yumuşak lastiği vardı ve bu sayede üçü farklı deneme yapma şansı buldu.

İlk denemesinde İngiliz pilot 1:04.205 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Son 9 dakikaya girerken, diğer sürücüler de piste çıkmaya başladı.

Max Verstappen en hızlı turunda 1:03.841 yaptı ve Hamilton'ı geçerek zaman tablosunda ilk sıraya yerleşti. 

Hamilton kısa bir süre sonra yeni lastiklerle 1:03.841 yaptı ve Verstappen'in 0.226 saniye ardında kaldı.

Son iki dakikalık bölümde sürücüler son bir deneme daha yaptılar.

Son bölümde Hollandalı pilotun 1:03.841'lik derecesine yaklaşabilen bir isim olmadı ve pole pozisyonu genç sürücüye gitti. Verstappen böylelikle arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunu kazandı ve bu yılki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

Bottas, son denemesinde 1:04.035 yaptı ve Verstappen'in 0.194 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. Fin pilot aldığı üç sıra cezası nedeniyle yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Mercedes pilotu Hamilton, son denemesinde yaptığı hatanın ardından 1:04.067 ile üçüncü sırada yer aldı ancak Bottas'ın cezasıyla yarışa ikinci başlayacak.

Geçen yıl bu pistte harika bir performans sergileyen Lando Norris, McLaren'la güçlü bir sıralama turları geçirdi ve 1:04.120'lik turuyla seansı dördüncü bitirdi. Ancak o da Bottas'ın cezasıyla beraber üçüncü sıradan başlayacak.

Red Bull pilotu Sergio Perez, ilk denemesini kullanılmış lastiklerle yaptı ve sonrasında da 1:04.168 ile beşinci sıraya çıktı. Meksikalı pilot, yarışa Bottas'ın hemen önünde dördüncü sıradan başlayacak.

AlphaTauri'de Pierre Gasly altıncı olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc yedinci ve Yuki Tsunoda sekizinci oldu.

İlk onu, Alpine'den Fernando Alonso ve Aston Martin'den Lance Stroll tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 7 1'03.841  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'04.035 0.194
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'04.067 0.226
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'04.120 0.279
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'04.168 0.327
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'04.236 0.395
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'04.472 0.631
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'04.514 0.673
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'04.574 0.733
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 3 1'04.708 0.867
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İkinci bölüm: Perez lider, 15 isim 0.7 saniye içinde

Sıralama turlarının ikinci bölümünde atılan ilk turlarda Mercedes pilotlarının yanı sıra Red Bull pilotu Max Verstappen ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi orta lastikle turladı. Diğer sürücüler ise turlarını yumuşak lastikle attılar.

Verstappen, orta lastikle attığı turda 1:04.540 yaptı ve zaman tablosunda zirveye çıktı. Hamilton ise en hızlı turunda lastiklerine hasar verdi ve epey vakit kaybetti. İngiliz pilot sonrasında bir tur daha attı ve 1:04.626 yaptı.

Sergio Perez yumuşak lastikle 1:04.197 yapıp bölümün en hızlı ismi olurken, Lando Norris 1:04.298'le ikinci ve Pierre Gasly 1:04.429'la üçüncü oldu. 

Bu bölümde orta lastikle en hızlı turunu atan Verstappen, Bottas ve Hamilton, yarışa bu lastiklerle başlayacaklar. Hamilton, ilk lastik setine çok fazla hasar verdiği için bir başka orta hamurla piste çıktı ve yeni orta lastikle 1:04.512 yaparak son bölüme kaldı. Bu üç ismin haricinde herkes yarışa yumuşak lastikle başlayacak.

George Russell, Williams'ın güçlü göründüğü hafta sonunda sıralama turlarını 1:04.671'lik turuyla, sadece 0.008 saniye geride 11. bitirdi.

Ayrıca temiz bir tur çıkarmayan Ferrari pilotu Carlos Sainz 12. olurken, son bölüme kalamayan McLaren pilotu Daniel Ricciardo 13. ve en hızlı turu silinen Sebastian Vettel 14. oldu.

Bu bölümde elenen bir başka isim de 15. olan Antonio Giovinazzi oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'04.197  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'04.298 0.101
3 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 3 1'04.429 0.232
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 7 1'04.433 0.236
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 10 1'04.443 0.246
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 9 1'04.512 0.315
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'04.582 0.385
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'04.631 0.434
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'04.646 0.449
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'04.663 0.466
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 6 1'04.671 0.474
12 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'04.800 0.603
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'04.808 0.611
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'04.875 0.678
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 8 1'04.913 0.716
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Birinci bölüm:  Verstappen en hızlısı, Ocon ilk bölümde elendi

Sıralama turlarının ilk bölümünde  20 sürücünün tamamı, kısa pistte temiz bir tur atabilmek adına doğru zamanda piste çıkmaya çalıştılar.

Bazı sürücülerin tur zamanı silinirken, bazıları da trafik nedeniyle en hızlı turu bir araya getirmekte zorlandı. Seans çok yakındı ve ilk 16 sadece 0.686 saniye içinde dizildi.

Nicholas Latifi, ikinci bölüme kalmayı 0.033 saniye farkla kaçırıp 16. olurken, güçlü bir cuma günü geçiren Esteban Ocon 17. oldu ve sürpriz şekilde ilk bölümde elendi.

Ayrıca son turunda hata yaparak çakıl havuzuna taşan Kimi Raikkonen 0.940 saniye yavaş kaldı ve 18. oldu. Son iki sırada ise Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Bu bölümde en hızlı dereceyi Red Bull pilotu Max Verstappen yaptı ve 1:04.489'luk turuyla, seansı Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın 0.049 saniye önünde tamamladı.

İlk altı sadece 0.183 saniye içinde dizilirken, Lando Norris üçüncü, Yuki Tsunoda dördüncü, Sergio Perez beşinci ve Lewis Hamilton altıncı oldu.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'04.489  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'04.537 0.048
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 5 1'04.584 0.095
4 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 9 1'04.608 0.119
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 9 1'04.638 0.149
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'04.672 0.183
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'04.745 0.256
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 1'04.765 0.276
9 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 9 1'04.821 0.332
10 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 9 1'04.859 0.370
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'04.971 0.482
12 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'05.033 0.544
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 9 1'05.051 0.562
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'05.092 0.603
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'05.142 0.653
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 1'05.175 0.686
17 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'05.217 0.728
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 8 1'05.429 0.940
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 8 1'06.041 1.552
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 9 1'06.192 1.703
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