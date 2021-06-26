Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Sıralama turları, Red Bull Ring'de oldukça yakın geçti ve kuru zeminde geçen pole pozisyonu mücadelesinde kazanan Red Bull oldu. Takımın Hollandalı pilotu Max Verstappen, son bölümde 1:03.841 yaptı ve 1:04'ün altına inen tek isim olarak pole pozisyonunu kazandı.

Yarınki yarışa Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci sıradan başlayacak ve ikinci çizgide ise Lando Norris ve Sergio Perez olacak.

Yarış TSi 16:10'da yakılacak.

Yarış gridi:

Üçüncü bölüm: Verstappen arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Red Bull ve AlphaTauri pilotlarının yanı sıra McLaren'dan Lando Norris, Alpine'den Fernando Alonso, Ferrari'den Charles Leclerc ve Aston Martin'den Lance Stroll kaldı.

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın üçlü set yumuşak lastiği vardı ve bu sayede üçü farklı deneme yapma şansı buldu.

İlk denemesinde İngiliz pilot 1:04.205 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Son 9 dakikaya girerken, diğer sürücüler de piste çıkmaya başladı.

Max Verstappen en hızlı turunda 1:03.841 yaptı ve Hamilton'ı geçerek zaman tablosunda ilk sıraya yerleşti.

Hamilton kısa bir süre sonra yeni lastiklerle 1:03.841 yaptı ve Verstappen'in 0.226 saniye ardında kaldı.

Son iki dakikalık bölümde sürücüler son bir deneme daha yaptılar.

Son bölümde Hollandalı pilotun 1:03.841'lik derecesine yaklaşabilen bir isim olmadı ve pole pozisyonu genç sürücüye gitti. Verstappen böylelikle arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunu kazandı ve bu yılki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

Bottas, son denemesinde 1:04.035 yaptı ve Verstappen'in 0.194 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. Fin pilot aldığı üç sıra cezası nedeniyle yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Mercedes pilotu Hamilton, son denemesinde yaptığı hatanın ardından 1:04.067 ile üçüncü sırada yer aldı ancak Bottas'ın cezasıyla yarışa ikinci başlayacak.

Geçen yıl bu pistte harika bir performans sergileyen Lando Norris, McLaren'la güçlü bir sıralama turları geçirdi ve 1:04.120'lik turuyla seansı dördüncü bitirdi. Ancak o da Bottas'ın cezasıyla beraber üçüncü sıradan başlayacak.

Red Bull pilotu Sergio Perez, ilk denemesini kullanılmış lastiklerle yaptı ve sonrasında da 1:04.168 ile beşinci sıraya çıktı. Meksikalı pilot, yarışa Bottas'ın hemen önünde dördüncü sıradan başlayacak.

AlphaTauri'de Pierre Gasly altıncı olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc yedinci ve Yuki Tsunoda sekizinci oldu.

İlk onu, Alpine'den Fernando Alonso ve Aston Martin'den Lance Stroll tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İkinci bölüm: Perez lider, 15 isim 0.7 saniye içinde

Sıralama turlarının ikinci bölümünde atılan ilk turlarda Mercedes pilotlarının yanı sıra Red Bull pilotu Max Verstappen ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi orta lastikle turladı. Diğer sürücüler ise turlarını yumuşak lastikle attılar.

Verstappen, orta lastikle attığı turda 1:04.540 yaptı ve zaman tablosunda zirveye çıktı. Hamilton ise en hızlı turunda lastiklerine hasar verdi ve epey vakit kaybetti. İngiliz pilot sonrasında bir tur daha attı ve 1:04.626 yaptı.

Sergio Perez yumuşak lastikle 1:04.197 yapıp bölümün en hızlı ismi olurken, Lando Norris 1:04.298'le ikinci ve Pierre Gasly 1:04.429'la üçüncü oldu.

Bu bölümde orta lastikle en hızlı turunu atan Verstappen, Bottas ve Hamilton, yarışa bu lastiklerle başlayacaklar. Hamilton, ilk lastik setine çok fazla hasar verdiği için bir başka orta hamurla piste çıktı ve yeni orta lastikle 1:04.512 yaparak son bölüme kaldı. Bu üç ismin haricinde herkes yarışa yumuşak lastikle başlayacak.

George Russell, Williams'ın güçlü göründüğü hafta sonunda sıralama turlarını 1:04.671'lik turuyla, sadece 0.008 saniye geride 11. bitirdi.

Ayrıca temiz bir tur çıkarmayan Ferrari pilotu Carlos Sainz 12. olurken, son bölüme kalamayan McLaren pilotu Daniel Ricciardo 13. ve en hızlı turu silinen Sebastian Vettel 14. oldu.

Bu bölümde elenen bir başka isim de 15. olan Antonio Giovinazzi oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Ocon ilk bölümde elendi

Sıralama turlarının ilk bölümünde 20 sürücünün tamamı, kısa pistte temiz bir tur atabilmek adına doğru zamanda piste çıkmaya çalıştılar.

Bazı sürücülerin tur zamanı silinirken, bazıları da trafik nedeniyle en hızlı turu bir araya getirmekte zorlandı. Seans çok yakındı ve ilk 16 sadece 0.686 saniye içinde dizildi.

Nicholas Latifi, ikinci bölüme kalmayı 0.033 saniye farkla kaçırıp 16. olurken, güçlü bir cuma günü geçiren Esteban Ocon 17. oldu ve sürpriz şekilde ilk bölümde elendi.

Ayrıca son turunda hata yaparak çakıl havuzuna taşan Kimi Raikkonen 0.940 saniye yavaş kaldı ve 18. oldu. Son iki sırada ise Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Bu bölümde en hızlı dereceyi Red Bull pilotu Max Verstappen yaptı ve 1:04.489'luk turuyla, seansı Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın 0.049 saniye önünde tamamladı.

İlk altı sadece 0.183 saniye içinde dizilirken, Lando Norris üçüncü, Yuki Tsunoda dördüncü, Sergio Perez beşinci ve Lewis Hamilton altıncı oldu.

Birinci bölüm sonucu: