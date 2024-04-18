Hamilton: "Ferrari'ye geçişimi sorguladığım bir an bile olmadı"

Lewis Hamilton, 2025'te Ferrari'ye geçeceğini açıkladıktan sonra tarihin en iyilerinden biri olan pilot/takım birlikteliğine güzel bir şekilde veda etmek istiyordu.

W15'te bir önceki araçta şikayetçi olduğu konuların düzeltilmesinden memnun olduğunu söyleyen İngiliz pilot, sezon başladıktan sonra beklediğini alamamıştı.

Sezonun ilk dört yarışında sadece 10 puan toplayabilen Hamilton'a zor zamanlarda kendisine nasıl zaman ayırdığı ve toparlandığı sorulduğunda, "Bence zaman geçtikçe, zamanınızı ve enerjinizi nasıl geri kazanacağınızı anlıyorsunuz."

"Her günün yeni bir gün olduğunu ve kalkıp elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığınızı fark ediyorsunuz."

"Yani bu daha çok enerjinizi nereye harcadığınızla ilgili. George'un bahsettiği ekiple iletişim önemli. Şahsen benim de sürekli düşündüğüm bir şey bu." dedi.

Beş yıl sonra takvime dönen Çin GP hakkındaki yorumları merak edilen Hamilton, "Sanırım Çin'de özlediğim tek şey taraftarlardı. Ana düzlüğüne bakarsanız her zaman orada olan inanılmaz bir taraftar grubu görürsünüz."

"Kişisel deneyimlerime göre 'Team LH China' yıllar boyunca son derece destekleyici oldu."

"Daha önceki yıllarda burada elde ettiğim başarının büyük bir parçası oldular. Pist de harika. Yani yeni pistlere kıyasla burada harika bir pist yapmışlar."

"Hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Hâlâ harika görünüyor. El değmemiş gibi hissettiriyor. Buraya ilk kez geldiğim 2007 ile aynı."

"Sanırım ilk kez burada mavi gökyüzü görüyorum. Geri dönmek harika. Havanın açık ve güzel olduğunu görmek güzel." dedi.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Çin Grand Prix'ini daha önce altı kez kazanan Hamilton'a duyguları sorulduğunda, "Aracımızda hiçbir şey değişmedi."

"Yani bu hafta sonu da aynı araç olacak. Ama onu biraz daha iyi anlıyoruz. Geçen hafta sonuna baktığımızda geliştirmeler yaptık."

"O öğrendiklerimizden bazılarını bu hafta sonuna taşıyoruz ve bunun üzerine yeni bir yön veriyoruz."

"Yine, geriye dönebilseydik bazı şeyleri farklı yapardık diye düşünüyorum. Bu da geçmişi görmenin ve deneyimin faydasıdır." dedi.

Fernando Alonso'nun geçtiğimiz hafta sözleşme uzatmasının ardından gridde 40 yaş üzerinde iki pilotu görmeye devam edeceğiz. Alonso ve kendisinin 40'lı yaşlarda yarışıyor olması hakkındaki görüşleri merak edilen Hamilton, "Yani 40'lı yaşlarımda yarışıyor olacağımı hiç düşünmemiştim."

"Yarışarak 40'lı yaşlarıma girmeyeceğimi söylediğimden eminim ama bence bu çok çılgın bir yolculuk."

"Kendimi neredeyse 40 yaşında gibi hissetmiyorum, hâlâ çok genç hissediyorum."

"Bence George'un fiziksel olarak bugün benden daha fazla sorunu var. Fizyoterapiyle daha fazla zaman geçirdiğini biliyorum. Ama evet, genel olarak harika hissediyorum.Bence bu gerçekten olumlu bir şey."

"Öncelikle, buradaki en yaşlı sürücü olmadığım anlamına geliyor. Bu en iyi kısmı. Ama aynı zamanda Fernando bu sporda sahip olduğumuz en iyi sürücülerden biri."

"Yani burada olmaya devam edeceğiz. Onun elde ettiği verimi elde etmeye devam edeceğiz. Bu sadece bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Sadece yeni sporcu çağını, bir insan vücudunun neler yapabileceğini ve onu iyi beslerseniz yapmaya devam edebileceğini gösteriyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes'in bu yıl da zorlandığı göz önüne alındığında Ferrari'ye geçişinin doğru karar olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Kararımın doğrulanmasına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum."

"Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum ve bu karar verdiğim andan beri değişmedi."

"Bunu sorguladığım bir an bile olmadı ve diğer insanların yorumlarından etkilenmedim."

"Bugün bile insanlar saçmalamaya devam ediyor. Bu yılın geri kalanında da devam edecek. Ben de daha önce ne yaptıysam onu yapmak zorunda kalacağım. Sizin için neyin doğru olduğunu sadece siz bilebilirsiniz. Benim için heyecan verici bir dönem olacak." dedi.