Hamilton: "Zor bir yarıştı ama heyecanlı ve mutluyum"
Sezonun ilk sprint mücadelesinde Lewis Hamilton, Max Verstappen'in arkasında podyumun ikinci basamağında yer aldı.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
2024 sezonunda ilk kez bir yarışa ilk çizgiden başlayan Hamilton, yarış başladığında daha iyi bir çekişle ple pozisyonu sahibi Lando Norris'in yanına kadar geldi. İlk virajı yan yana dönerken Norris dışarı açıldı ve pist dışına çıktı bu sayede liderlik Hamilton'ın oldu.
Yarışın ilk bir kaç turunda ön grupla aynı tempoda giden MAx Verstappen daha sonra hızını arttırdı veönce Fernando Alonso'yu daha sonra da Hamilton'ı geçip yarışı kazandı. Hamilton, Verstappen'in 12 saniye arkasında damalı bayrağı ikinci sırada geçti ve bu yıl kez podyuma çıkmış oldu. Britanyalı'nın elde ettiği bu ikincilik kendisinin bu sezonki en iyi sonucu oldu
Çin GP sprint yarışından sonra konuşan Hamilton, "Uzun zamandır elde ettiğim en iyi sonuç."
"Bu yüzden son derece mutlu ve minnettarım. Red Bull'larla mücadele edemedik. yarış zordu ama bu kısa etapta araç hakkında çok şey öğrendik. Bu yüzden yarınki yarış için heyecanlıyım." dedi.
Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, "Hâlâ hızlı bir tur atamıyoruz. Bu yüzden ön sıra için çekişmemizi beklemiyorum" dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Sprint Sıralamasının ardından Parc Ferme'ye varıyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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