Verstappen: ''Evimizde pole pozisyonunu almaktan dolayı çok mutluyum''

Red Bull sürücüsü Max Verstappen takımın kendi evinde yapılacak iki yarışın ilki için pole pozisyonunu kazandı ve yarınki Steiermark Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

Tüm hafta sonu boyunca Red Bull Ring'de güçlü performanslar sergileyen ve ilk iki antrenmanı lider olarak götüren Verstappen, bugün Valtteri Bottas'ın 0.194 saniye önünde pole pozisyonunu almış oldu.

Sıralama turlarından sonra konuşan Hollandalı pilot iyi bir hafta sonu geçirdiğini ve Red Bull'un kendi evinde pole pozisyonu almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

''Çok iyi bir hafta sonuydu, sıralamalarda da araç sürüş açısından iyiydi. Son birkaç virajda trafikle baş edebilmek kolay değildi ancak üçüncü bölümdeki ilk turumuz aslında yeterince iyiydi, iyi bir ilk sektör zamanı çıkardım ve evimizde pole almaktan dolayı çok mutluyum. Burada Red Bull aracını birinci görmek güzel.''

Attığı en hızlı turdan bahseden Verstappen, Red Bull Ring'de çok az viraj olmasına rağmen, burada iyi tur zamanı çıkarmanın zor olduğunu da ekledi.

''Piste baktığınızda çok fazla viraj yok fakat aslında pistteki virajlar zor virajlar. Birinci viraj, üçüncü viraj için frenleme yapmak, dördüncü virajda tepeye çıkmak ve sonrasında aşağı doğru frenleme yapmak gerçekten zor.''

''Bu kesinlikle küçük bir pist ancak iyi bir tur çıkarabilmek gerçekten zor. Üçüncü bölümdeki ilk turum çok kötü değildi. Yani açıkçası hiçbir zaman mükemmeli bulamazsınız ancak yeterince iyiydi.''

Yarınki yarışın kolay olmasını bekleyip beklemediği sorulan Hollandalı pilot, yarışların hiçbir zaman kolay olmadığını ancak ilgi çekici bir yarış beklediğini söyledi.

''Bu hiçbir zaman kolay değil. Bazen kolay olmasını diliyorum ancak sonunda iyi yarışlar çıkarıyoruz ve eminim yarın da yakın geçecek bir yarış çıkaracağız. Umarım, yarın da Fransa'daki yarış gibi ilgi çekici olur.''