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MotoGP İspanya GP
Antrenman raporu

MotoGP İspanya GP 1. antrenman: Marquez kardeşler ilk iki sırada

Alex Marquez, MotoGP İspanya Grand Prix'sinin açılış antrenmanında Gresini ile ik sırayı alırken Marc Marqeuz kardeşinin arkasında ikinci oldu.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini Ducati'nin Amerika GP'sinde hem Alex hem de Marc Marquez'in kaza yapmasıyla yaşadığı çifte felaketten iki hafta sonra, Marquez kardeşler cuma sabahı Jerez'de 45 dakikalık 1. antrenman seansını ilk iki sırada geçti.

Altı kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez seansın büyük bölümünü lider götürdü. Ancak seansın sonunda 1:36.630'luk bir derece elde eden takım arkadaşı Alex Marquez'in 0.507 saniye gerisinde kaldı.

Amerika GP galibi Maverick Vinales ve Aprilia'dan takım arkadaşı Aleix Espargaro ile 3. ve 4. sırayı aldılar. Franco Morbidelli Pramac ile beşinci oldu.

Şampiyona lideri Jorge Martin kardeş Pramac Ducati'siyle dokuzuncu olurken, son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia 12. olabildi.

Vinales, Circuit of Americas'ta bıraktığı yerden devam ederek Jerez'deki 1. antrenman seansının ilk beş dakikasında 1:39.113'lük bir dereceyle ilk sırayı alan isim oldu. 

Marc Marquez'in 1:38.784 ile ilk sıraya çıkarken Vinales'in cevabı gecikmedi ve  birkaç saniye sonra 1m38.738 ile ilk sıraya tekrar çıktı. 

Trackhouse Racing Aprilia'dan Raul Fernandez seansın bitimine altı dakika kala 1:38.637'lik derecesiyle sıralamanın zirvesine çıkan bir diğer sürücü oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Marc Marquez'in 1:37.137'lik turuyla kısa sürede tahtından oldu.

Marc Marquez'in bu turu, Alex Marquez'in yeni yumuşak lastikle attığı 1:36.630'a kadar en hızlı tur olarak kaldı. 

Başka kimse yeni yumuşak lastik kullanmayı tercih etmediği için, damalı bayrak sallandığında Alex Marquez seansı lider tamamladı.

Marc Marquez, Vinales'in 0.084 önünde ikinciliği korurken, diğer Aprilia ile Espargaro tfkım arkadaşının 0.084 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Morbidelli, Petronas SRT Yamaha ile 2021'de son MotoGP podyumunu elde ettiği yerde hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaparak seansı ilk beşin içerisinde tamamladı.

Marco Bezzecchi, 2024'e yaptığı zorlu başlangıcın ardından VR46 Ducati ile cesaret verici bir altıncılık elde ederken, wildcard ile Jerez'de yarışan Dani Pedrosa yedinci oldu. Diğer KTM sürücüsü Brad Binder ise sekizinci oldu.

Martin ve Tech3'ten Pedro Acosta ilk 10'u tamamlarken, Fabio Di Giannantonio (VR46) fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia'nın önünde on birinci oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

 

MotoGP İspanya GP - 1. Antrenman Sonuçları

   
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5
   
   
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2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

1'36.630

   164.781 290
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 21

+0.507

1'37.137

 0.507 163.921 290
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 19

+0.591

1'37.221

 0.084 163.779 291
4 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 17

+0.673

1'37.303

 0.082 163.641 292
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 22

+0.917

1'37.547

 0.244 163.232 293
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 19

+0.955

1'37.585

 0.038 163.168 294
7 Spain D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 26 KTM 20

+0.983

1'37.613

 0.028 163.121 300
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.988

1'37.618

 0.005 163.113 295
9 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 18

+1.005

1'37.635

 0.017 163.084 295
10 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 20

+1.012

1'37.642

 0.007 163.073 299
11 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+1.094

1'37.724

 0.082 162.936 292
12 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 17

+1.162

1'37.792

 0.068 162.823 293
13 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 19

+1.256

1'37.886

 0.094 162.666 295
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 15

+1.382

1'38.012

 0.126 162.457 293
15 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 20

+1.419

1'38.049

 0.037 162.396 293
16 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20

+1.448

1'38.078

 0.029 162.348 296
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+1.573

1'38.203

 0.125 162.141 294
18 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+1.617

1'38.247

 0.044 162.069 290
19 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 19

+1.730

1'38.360

 0.113 161.882 294
20 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 14

+1.740

1'38.370

 0.010 161.866 291
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 19

+1.909

1'38.539

 0.169 161.588 291
22 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 18

+1.944

1'38.574

 0.035 161.531 292
23 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 17

+2.098

1'38.728

 0.154 161.279 291
24 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 20

+2.104

1'38.734

 0.006 161.269 299
25 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+2.145

1'38.775

 0.041 161.202 291
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