MotoGP İspanya GP 1. antrenman: Marquez kardeşler ilk iki sırada

Gresini Ducati'nin Amerika GP'sinde hem Alex hem de Marc Marquez'in kaza yapmasıyla yaşadığı çifte felaketten iki hafta sonra, Marquez kardeşler cuma sabahı Jerez'de 45 dakikalık 1. antrenman seansını ilk iki sırada geçti.

Altı kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez seansın büyük bölümünü lider götürdü. Ancak seansın sonunda 1:36.630'luk bir derece elde eden takım arkadaşı Alex Marquez'in 0.507 saniye gerisinde kaldı.

Amerika GP galibi Maverick Vinales ve Aprilia'dan takım arkadaşı Aleix Espargaro ile 3. ve 4. sırayı aldılar. Franco Morbidelli Pramac ile beşinci oldu.

Şampiyona lideri Jorge Martin kardeş Pramac Ducati'siyle dokuzuncu olurken, son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia 12. olabildi.

Vinales, Circuit of Americas'ta bıraktığı yerden devam ederek Jerez'deki 1. antrenman seansının ilk beş dakikasında 1:39.113'lük bir dereceyle ilk sırayı alan isim oldu.

Marc Marquez'in 1:38.784 ile ilk sıraya çıkarken Vinales'in cevabı gecikmedi ve birkaç saniye sonra 1m38.738 ile ilk sıraya tekrar çıktı.

Trackhouse Racing Aprilia'dan Raul Fernandez seansın bitimine altı dakika kala 1:38.637'lik derecesiyle sıralamanın zirvesine çıkan bir diğer sürücü oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Marc Marquez'in 1:37.137'lik turuyla kısa sürede tahtından oldu.

Marc Marquez'in bu turu, Alex Marquez'in yeni yumuşak lastikle attığı 1:36.630'a kadar en hızlı tur olarak kaldı.

Başka kimse yeni yumuşak lastik kullanmayı tercih etmediği için, damalı bayrak sallandığında Alex Marquez seansı lider tamamladı.

Marc Marquez, Vinales'in 0.084 önünde ikinciliği korurken, diğer Aprilia ile Espargaro tfkım arkadaşının 0.084 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Morbidelli, Petronas SRT Yamaha ile 2021'de son MotoGP podyumunu elde ettiği yerde hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaparak seansı ilk beşin içerisinde tamamladı.

Marco Bezzecchi, 2024'e yaptığı zorlu başlangıcın ardından VR46 Ducati ile cesaret verici bir altıncılık elde ederken, wildcard ile Jerez'de yarışan Dani Pedrosa yedinci oldu. Diğer KTM sürücüsü Brad Binder ise sekizinci oldu.

Martin ve Tech3'ten Pedro Acosta ilk 10'u tamamlarken, Fabio Di Giannantonio (VR46) fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia'nın önünde on birinci oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP İspanya GP - 1. Antrenman Sonuçları