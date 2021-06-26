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Steiner, Schumacher ve Mazepin’in dişe diş mücadelesinden endişelenmiyor

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Haas takım patronu Guenther Steiner, Fransa Grand Prix’sinde yaşanan olay ardında pilotları Mick Schumacher ve Nikita Mazepin arasındaki gerilimin artmasından endişe duymuyor.

Steiner, Schumacher ve Mazepin’in dişe diş mücadelesinden endişelenmiyor

Çaylak pilotlar Schumacher ve Mazepin, bu sezon Monako, Bakü ve Fransa’da olmak üzere pist üzerinde birbirlerine karşı mücadele ederken birkaç olay yaşadı.

Geçtiğimiz hafta sonu Paul Ricard’da, Mazepin’in hamlesi ardından Schumacher pist dışına taşmak zorunda kalmıştı. Bu olayın ardından Alman pilot, takım arkadaşına daha sert mücadele etmesi ve dişini göstermesi gerekebileceğini söylemişti.

İki pilot da bu olayda kendi olduklarını savunmalarına rağmen Steiner, ikilinin birbirleriyle yarışmaya devam etmesinden mutlu olduğunu söylerken, kendisi araya girip mücadele etmemelerini söyleseydi bu daha kötü sonuç verirdi diye düşünüyor.

Steiner, “Endişeli değilim. Fransa’da, sizin [medyanın] yansıttığı kadar abartılacak bir olay yaşanmadı.”

“Durumu inceledik ve Mick’le bu konu hakkında konuştum. Bu sadece, sert mücadeleydi ve ortada haksız bir durum yoktu.”

“Ancak elbette, zor bir durum. Pistte hep yan yana geliyorlar çünkü ikisi de normal olarak gridin gerisinde bulunuyor. Bu yüzden, kiminle savaşabilirler ki? Tabii ki kendi aralarında mücadele edecekler çünkü etrafta başka kimse olmuyor.”

“Kesinlikle, ön tarafta Lewis Hamilton’la mücadele etmeyi isterdik ama bunu yapamıyoruz. Günün sonunda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar.”

“Birbirlerine çarpma riskleri var ancak sadece birbirlerine yaklaşmadan sürmelerini söylesem daha çok sinirlenirlerdi. O zaman ben de sinirlenirdim çünkü buraya gelmenin bir anlamı kalmazdı.”

“Zor bir pozisyondayız ve bu [olaylar] da bunun bir parçası. Bu yüzden, en iyi şekilde bununla başa çıkmaya çalışıyorum. Fakat elbette onlara ‘hadi sıralamalardaki gibi sıraya girin ve yarış boyunca birbirinizi bu sırayı bozmadan takip edin’ diyemem çünkü bundan hiçbir şey öğrenmezler.” dedi.

Bu tarz olayların birkaç kez daha yaşandığı düşünülünce, Schumacher ve Mazepin’in arasının epey kötü olduğu düşünülüyor. Fakat, Steiner ikilinin birbirinden nefret etmediğini belirtti.

“Açık bir şekilde aralarında öfke olup olmadığı konusunda konuştuk ve böyle bir şey yok.”

“Dediğim gibi bulunduğumuz noktada, yani en gerideyseniz, sadece takım arkadaşınızla savaşabilirsiniz çünkü diğer araçlar uzakta, bu yüzden zaten ikisi hep yan yana geliyor.”

“Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışabiliriz ama şu anda durum bu. Bunun arkasında başka bir sebep bulunduğunu sanmıyorum. Sadece hep kendilerini yan yana mücadele ederken buluyorlar ve aynı araca sahipler. Açıkçası, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır."

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