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World Superbike Assen

BMW: "Toprak bu hafta sonu mükemmeldi"

BMW'den Marc Bongers, Toprak Razgatlıoğlu'ndan övgüyle bahsetti ve kendisinin geçen hafta sonu Assen'de mükemmel olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak geçen hafta sonu Assen'de harika bir performans sergiledi ve bir ikinciliğin yanı sıra bir de galibiyet aldı.

Yarışın ardından Toprak'a bütün motosiklet dünyası övgüler yağdırdı.

O isimlerden birisi BMW'nin Motorrad Motorsporları Direktörü Marc Bongers'ti.

Bongers şöyle konuştu: "Bu harika bir zaferdi. Bir Hollandalı olarak bu galibiyet benim için daha da özel!"

"Ne hafta sonu oldu ama! Cumartesi günü ilk ana yarışı kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradık çünkü çok yaklaşmıştık. Fakat bu, bunu yapabilecek tempoya sahip olduğumuzu gösterdi."

"Pazar günkü yarışa Toprak dokuzuncu başladı ve mükemmeldi; genel olarak izlemesi heyecan verici bir yarıştı. Buradan galibiyetle ayrılmak ve yıla böyle bir başlangıç yapmak, kesinlikle inanılmaz."

"Burada yeni şeyler denedik ve muhteşemdi. Tarif edilemez bir his yaşıyorum, yine gözyaşları içindeyim!"

"Bu desteği görmek inanılmaz; buradaki tribünlerde  çok sayıda Türk bayrağı vardı."

"Bu sabah dizüstü bilgisayarıma konsantre olmaya çalıştım ama Toprak için şarkı söylüyor, dans ediyor ve bağırıyorlardı."

"Bu, şampiyona için muhteşem bir şey çünkü bu insanlar onu gerçekten sırtlıyor. Bu bizim için ve buradaki tüm taraftarlar için harika bir atmosfer." dedi.

Bongers galibiyet ve podyum mücadelesi verebilecek bir konuma geldikleri için mutlu.

"Şampiyonada başarılı olmak için takım ve motosikletten oluşan yapbozun tüm parçalarını bir araya getirmeniz gerekir."

"Bunun için bir yapı kurmanız, mümkün olduğunca çaba sarf etmeniz ve bir test ekibi hazırlamanız gerekir."

"Tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ve Toprak ile anlaştığımızda, her şeyin bir araya geleceğini biliyorduk."

"Detaylara çok dikkat ediyoruz; hiçbir üretici bu şampiyonayı gelir gelmez kazanamaz. Bunu yapmak vakit alıyor."

"Henüz en tepede değiliz ama kokusunu alıyoruz, kokusunu alabiliyoruz. Bu yüzden başımızı öne eğip bir sonraki galibiyete odaklanmalıyız."

Remy Gardner, GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner, GRT Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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