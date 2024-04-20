Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Hamilton: "Norris'in 1. virajda zorlamaması onun için daha iyi olurdu"

Lewis Hamilton, Lando Norris'in Formula 1'in Çin GP sprint yarışında 1. virajda zorlamaktan vazgeçmenin daha iyi olacağını çünkü Norris'in daha sonra geçiş yapabilecek hıza sahip olduğunu düşünüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, ardından Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, Şanghay'da düzenlenen sprint yarışına pole pozisyonundan başlamıştı ancak yarışa ilk çizgide başlayan ve Şanghay'da daha önce altı kez kazanmış olan Hamilton kadar iyi kalkış yapamadı.

Hamilton uzun sağ viraj boyunca iç çizgiye tutunurken, Norris dış çizgide kalmaya çalıştı ancak pist dışına taşarak sıralamada geriledi.

McLaren'in hızının cuma günü boyunca ne kadar güçlü olduğu düşünüldüğünde Hamilton, Norris'in daha akıllıca davranarak liderliği bırakıp kendisinin arkasına geçip daha sonra tekrar atak yapması gerektiğini düşünüyor.

Norris ile yaşadığı 1. viraj mücadelesi hakkında konuşan Hamilton, "Açıkçası harika bir başlangıç yaptım ve iç çizgiyi aldım."

"Dış çizgiye tutunmaya çalıştı ve sonuna kadar zorladı. Pozisyonumu korumaya çalışmak için her şeyi kullandım ve sonunda sanırım dış taraftaki kirli bölüme girdi."

"Biraz fazla zorladığınızda yol tutuşun kalmadığı bir nokta oluyor."

"Böyle bir durumda, pes etmeli ve arkama geçmeliydi. Muhtemelen daha sonra beni geçecek hıza sahip olacaktı." dedi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris'in pist dışına taşıp gerilere düşmesi Hamilton'ın önde kalmasını sağladı ve yarışın erken safhalarında Aston Martin pilotu Fernando Alonso'ya karşı küçük bir avantaj elde etmeyi başardı.

Her ne kadar dünya şampiyonu Max Verstappen ilk bir kaç turun ardından toparlanıp öne geçerek bir zafer daha elde etse de, Hamilton ikinci sırayı alarak sezonun en iyi sonucunu elde etti.

Mercedes pilotu, "Önde olmanın nasıl bir his olduğunu unuttum ve o an için minnettarım." 

"Dün yağan yağmurda şanslıydık ve bundan faydalandık. Çünkü kuru zeminde hızımız ilk çizgi için yeterince güçlü değil."

"Ama bundan en iyi şekilde yararlandım. Harika bir başlangıç yaptım ve ardından Fernando'yu bir süre geride tutmayı ve arayı açmayı başardım."

"Dürüst olmak gerekirse, araç hakkında çok şey öğrendim. Bu da bize en azından neyi geliştirmemiz gerektiği konusunda bir yön verdi. Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Norris: "Tempomuz şaşırtıcı derecede kötüydü"
Sonraki haber Şanghay'daki çim yangınlarının nedeni anlaşılamadı, FIA çeşitli önlemler aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Formula 1
Çin GP
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"
Şanghay'daki çim yangınlarının nedeni anlaşılamadı, FIA çeşitli önlemler aldı

Şanghay'daki çim yangınlarının nedeni anlaşılamadı, FIA çeşitli önlemler aldı

Formula 1
Çin GP
Şanghay'daki çim yangınlarının nedeni anlaşılamadı, FIA çeşitli önlemler aldı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Alonso ile bu kadar yakın olmamız iyi"

Norris: "Alonso ile bu kadar yakın olmamız iyi"

Formula 1
Çin GP
Norris: "Alonso ile bu kadar yakın olmamız iyi"
Norris: "Son turum ya hep ya hiç turuydu"

Norris: "Son turum ya hep ya hiç turuydu"

Formula 1
Çin GP
Norris: "Son turum ya hep ya hiç turuydu"
Norris: "McLaren her şeyi doğru yaparsa 2024 yılında yarış kazanabilir"

Norris: "McLaren her şeyi doğru yaparsa 2024 yılında yarış kazanabilir"

Formula 1
Çin GP
Norris: "McLaren her şeyi doğru yaparsa 2024 yılında yarış kazanabilir"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren, 2024'teki ilk güncelleme paketini Miami'ye getirecek

McLaren, 2024'teki ilk güncelleme paketini Miami'ye getirecek

Formula 1
Çin GP
McLaren, 2024'teki ilk güncelleme paketini Miami'ye getirecek
Stella: "Çin GP bizim için hasarı azaltma yarışı olacak"

Stella: "Çin GP bizim için hasarı azaltma yarışı olacak"

Formula 1
Çin GP
Stella: "Çin GP bizim için hasarı azaltma yarışı olacak"
Stella, McLaren'ın Japonya GP'sindeki stratejisini savundu

Stella, McLaren'ın Japonya GP'sindeki stratejisini savundu

Formula 1
Japonya GP
Stella, McLaren'ın Japonya GP'sindeki stratejisini savundu

Son Haberler

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

F1 Formula 1
Çin GP
Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

F1 Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

F1 Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye