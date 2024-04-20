Hamilton: "Norris'in 1. virajda zorlamaması onun için daha iyi olurdu"

Norris, Şanghay'da düzenlenen sprint yarışına pole pozisyonundan başlamıştı ancak yarışa ilk çizgide başlayan ve Şanghay'da daha önce altı kez kazanmış olan Hamilton kadar iyi kalkış yapamadı.

Hamilton uzun sağ viraj boyunca iç çizgiye tutunurken, Norris dış çizgide kalmaya çalıştı ancak pist dışına taşarak sıralamada geriledi.

McLaren'in hızının cuma günü boyunca ne kadar güçlü olduğu düşünüldüğünde Hamilton, Norris'in daha akıllıca davranarak liderliği bırakıp kendisinin arkasına geçip daha sonra tekrar atak yapması gerektiğini düşünüyor.

Norris ile yaşadığı 1. viraj mücadelesi hakkında konuşan Hamilton, "Açıkçası harika bir başlangıç yaptım ve iç çizgiyi aldım."

"Dış çizgiye tutunmaya çalıştı ve sonuna kadar zorladı. Pozisyonumu korumaya çalışmak için her şeyi kullandım ve sonunda sanırım dış taraftaki kirli bölüme girdi."

"Biraz fazla zorladığınızda yol tutuşun kalmadığı bir nokta oluyor."

"Böyle bir durumda, pes etmeli ve arkama geçmeliydi. Muhtemelen daha sonra beni geçecek hıza sahip olacaktı." dedi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris'in pist dışına taşıp gerilere düşmesi Hamilton'ın önde kalmasını sağladı ve yarışın erken safhalarında Aston Martin pilotu Fernando Alonso'ya karşı küçük bir avantaj elde etmeyi başardı.

Her ne kadar dünya şampiyonu Max Verstappen ilk bir kaç turun ardından toparlanıp öne geçerek bir zafer daha elde etse de, Hamilton ikinci sırayı alarak sezonun en iyi sonucunu elde etti.

Mercedes pilotu, "Önde olmanın nasıl bir his olduğunu unuttum ve o an için minnettarım."

"Dün yağan yağmurda şanslıydık ve bundan faydalandık. Çünkü kuru zeminde hızımız ilk çizgi için yeterince güçlü değil."

"Ama bundan en iyi şekilde yararlandım. Harika bir başlangıç yaptım ve ardından Fernando'yu bir süre geride tutmayı ve arayı açmayı başardım."

"Dürüst olmak gerekirse, araç hakkında çok şey öğrendim. Bu da bize en azından neyi geliştirmemiz gerektiği konusunda bir yön verdi. Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum." dedi.