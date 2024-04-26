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Formula 1 Çin GP

Hulkenberg: "Audi için yarışmak özel olacak"

Nico Hulkenberg, 2025 yılında Sauber'e geçişinin açıklanmasının ardından, takımın bir sonraki yıl Alman üretici tarafından devralınacak olmasıyla birlikte Audi için sürüş yapmanın "çok özel" bir şans olduğunu söyledi.

Burak Yasul
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg sezon sonunda Haas'tan ayrılacak ve 2024 sürücü piyasası bulmacasının bir diğer önemli parçası yerine oturmuş olacak. Alman pilot, Audi'ye geçişiyle birlikte Hinwil merkezli takıma çok yıllık bir sözleşmeyle birlikte ikinci kez dönecek.

Üç yıl kenarda kaldıktan sonra Haas ile tekrar gride döndükten sonra tüm padoğu etkileyen Hulkenberg, 2026'dan itibaren gride katılacak olan Audi'nin ilk pilotu olarak açıklandı. Takım Audi adını almadan önce Hulkenberg, Sauber adına yarışacak.

Cuma sabahı resmiyet kazanan açıklamanın ardından konuşan Hulkenberg, bir Alman olarak bir Alman markasında yarışmanın eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.

2026 yılında Audi'ye dönüşecek olan Hinwil merkezli takıma dönüşüyle ilgili olarak Hulkenberg, "2013 yılında birlikte çalıştığım takıma geri dönüyorum ve İsviçre'deki güçlü takım ruhuna dair güzel anılarım var." 

"Audi için yarışma ihtimali çok özel bir şey. Bir Alman üreticinin Formula 1'e bu kadar kararlı bir şekilde girmesi eşsiz bir fırsat. Böyle bir otomobil markasının fabrika takımını Almanya'da üretilen bir güç ünitesiyle temsil etmek benim için büyük bir onur." dedi.

Takımın Audi projesine geçişini yöneten Sauber CEO'su Andreas Seidl, "Nico'yu 2025'ten itibaren Hinwil'de tekrar ağırlamaktan ve Formula 1'de onunla birlikte yarışmaktan çok memnunuz."

"Hızı, deneyimi ve ekip çalışmasına olan bağlılığıyla ekibimizin ve Audi'nin F1 projesinin dönüşümünün önemli bir parçası olacak."

"En başından beri, birlikte uzun vadeli bir şeyler inşa etme konusunda karşılıklı büyük bir ilgi vardı. Nico güçlü bir kişilik ve onun profesyonel ve kişisel düzeydeki katkıları hem aracın geliştirilmesinde hem de ekibin kurulmasında ilerleme kaydetmemize yardımcı olacak." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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