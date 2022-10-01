Schumacher: "Pisti öğrenmek için zamana ihtiyacım var"

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Schumacher, takım arkadaşı Kevin Magnussen'in aksine bu hafta sonu Singapur GP'de ilk kez yarışıyor.

Pistteki ilk izlenimi hakkında konuşan Schumacher, "Çok inişli çıkışlı bir pist, ayrıca çok sıcak."

"Hata yapmak için birçok fırsat var çünkü limitleri tam olarak öğrenmeniz gerekiyor."

"Genel olarak antrenmanlar öğrenmek amacıyla geçti ama ne yaptığını bilen ve dolayısıyla büyük avantaja sahip olan takımlar da var."

"Benim aksime Kevin, pisti tanıyor ve ne yapması gerektiğini biliyor. Ancak ben de alışacağım ve belli ki bu gece uzun toplantılar yapacağız." dedi.

İki antrenman seansında da çoğu pilotun duvarlara ne kadar yakın sürdüğünü, hatta bazen duvarla temas ettiğini ve sık sık kaçış alanını kullandıklarını gördük. Schumacher ise pisti öğrenme amacıyla bu tür şeylerden uzak durmaya çalışıp 'güvenli bir şekilde' aracı sürmeye çalıştığını belirtti.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Haas pilotu, "Bazı pilotların sınıra çok yaklaştığı videoları gördüm."

"Ancak biz her şeyi riske atmak istemiyoruz. Hatta sırf düzgün bir tur atabilmek için bu tür durumlardan uzak kaldım."

"Bu pistte bir şeyler yapmak için zamana ihtiyacınız oluyor çünkü sürmek oldukça zor, özellikle 5. virajda bu zorluğu hissediyorsunuz. Ayrıca yunuslama sorunu daha da şiddetli bir hale geliyor."

"Geçen seneki araçlarla kıyasladığımda bu araçlar gerçekten daha zorlu." dedi.

Sıralama turlarındaki hedefi sorulduğunda ise Schumacher, "Q3'e kalmak harika olur ancak şu an için zor görünüyor. Yine de deneyeceğiz." şeklinde yorum yaptı.