Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Vettel: "Bu hafta sonu iyi bir sonuç alabiliriz" Sonraki / Singapur'da şiddetli yağmur başladı
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Schumacher: "Pisti öğrenmek için zamana ihtiyacım var"

Mick Schumacher, ilk kez yarışacağı Singapur GP'de pistinde limitleri tam olarak öğrenebilmek ve araçta rahat hissetmek için 'zamana ihtiyacı olduğunu' söylüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Schumacher: "Pisti öğrenmek için zamana ihtiyacım var"
Haberi dinle

Schumacher, takım arkadaşı Kevin Magnussen'in aksine bu hafta sonu Singapur GP'de ilk kez yarışıyor. 

Pistteki ilk izlenimi hakkında konuşan Schumacher, "Çok inişli çıkışlı bir pist, ayrıca çok sıcak."

"Hata yapmak için birçok fırsat var çünkü limitleri tam olarak öğrenmeniz gerekiyor."

"Genel olarak antrenmanlar öğrenmek amacıyla geçti ama ne yaptığını bilen ve dolayısıyla büyük avantaja sahip olan takımlar da var."

"Benim aksime Kevin, pisti tanıyor ve ne yapması gerektiğini biliyor. Ancak ben de alışacağım ve belli ki bu gece uzun toplantılar yapacağız." dedi.

İki antrenman seansında da çoğu pilotun duvarlara ne kadar yakın sürdüğünü, hatta bazen duvarla temas ettiğini ve sık sık kaçış alanını kullandıklarını gördük. Schumacher ise pisti öğrenme amacıyla bu tür şeylerden uzak durmaya çalışıp 'güvenli bir şekilde' aracı sürmeye çalıştığını belirtti.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Haas pilotu, "Bazı pilotların sınıra çok yaklaştığı videoları gördüm."

"Ancak biz her şeyi riske atmak istemiyoruz. Hatta sırf düzgün bir tur atabilmek için bu tür durumlardan uzak kaldım."

"Bu pistte bir şeyler yapmak için zamana ihtiyacınız oluyor çünkü sürmek oldukça zor, özellikle 5. virajda bu zorluğu hissediyorsunuz. Ayrıca yunuslama sorunu daha da şiddetli bir hale geliyor."

"Geçen seneki araçlarla kıyasladığımda bu araçlar gerçekten daha zorlu." dedi.

Sıralama turlarındaki hedefi sorulduğunda ise Schumacher, "Q3'e kalmak harika olur ancak şu an için zor görünüyor. Yine de deneyeceğiz." şeklinde yorum yaptı.

 

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Bu hafta sonu iyi bir sonuç alabiliriz"
Önceki haber

Vettel: "Bu hafta sonu iyi bir sonuç alabiliriz"
Sonraki haber

Singapur'da şiddetli yağmur başladı

Singapur'da şiddetli yağmur başladı
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Yakıt konusunda yanlış hesaplama yaptık" Singapur GP
Formula 1

Horner: "Yakıt konusunda yanlış hesaplama yaptık"

Schumacher: "Q2'nin sonunda kuru zemin lastiklerine geçmeyi düşündük" Singapur GP
Formula 1

Schumacher: "Q2'nin sonunda kuru zemin lastiklerine geçmeyi düşündük"

Sainz: "Son viraja kadar pole pozisyonu bendeydi" Singapur GP
Formula 1

Sainz: "Son viraja kadar pole pozisyonu bendeydi"

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Magnussen, Schumacher'in Haas'ta "iyi bir iş yaptığını" düşünüyor
Formula 1

Magnussen, Schumacher'in Haas'ta "iyi bir iş yaptığını" düşünüyor

Schumacher, Alpine'in F1 testine katılmayacak
Formula 1

Schumacher, Alpine'in F1 testine katılmayacak

Williams, 2023 için Schumacher ile ilgileniyor
Formula 1

Williams, 2023 için Schumacher ile ilgileniyor

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Komatsu: "Magnussen'in zihniyeti iki yıl öncesinden çok farklı"
Formula 1

Komatsu: "Magnussen'in zihniyeti iki yıl öncesinden çok farklı"

Steiner: "FIA yetkilileri yarışımızı berbat etti" İtalya GP
Formula 1

Steiner: "FIA yetkilileri yarışımızı berbat etti"

Raikkonen'in eski yarış mühendisi Slade, Magnussen'in mühendisliğini yapacak İtalya GP
Formula 1

Raikkonen'in eski yarış mühendisi Slade, Magnussen'in mühendisliğini yapacak

Son Haberler

Singapur GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Formula 1 Formula 1

Singapur GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Singapur GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Verstappen, bütçe sınırı iddiaları karşısında rakiplerinin "çenelerini kapatmasını" istiyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, bütçe sınırı iddiaları karşısında rakiplerinin "çenelerini kapatmasını" istiyor

Max Verstappen, henüz hiçbir şey açıklanmadığı için bütçe sınırını aştıkları iddiaları karşısında rakip takımlardan "çenelerini kapatmalarını" istedi.

Fernando Alonso'nun F1'de kazandığı 32 zafer
Formula 1 Formula 1

Fernando Alonso'nun F1'de kazandığı 32 zafer

Fernando Alonso, bugünkü Singapur GP ile Formula 1'deki 351. F1 yarışına çıkarak en çok yarışa çıkan F1 pilotu olma unvanını ele geçirecek. Bu kapsamda size Alonso'nun Renault, McLaren ve Ferrari takımlarıyla kazandığı 32 galibiyeti hatırlatmak istedik.

Perez: "Galibiyet için iyi bir pozisyondayız"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Galibiyet için iyi bir pozisyondayız"

Red Bull pilotu Sergio Perez, pazar günü galibiyete ulaşabilmek adına iyi bir pozisyonda olduğunu söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.