Singapur'da şiddetli yağmur başladı

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Hava tahminleri bu haftanın tamamında yağmurun etkili olacağını gösteriyordu ve bugün sabah saatlerinde, pistin bulunduğu bölgede fırtına vardı.

Pistin üzerinde çok fazla su var ancak bölgenin sıcaklığı göz önüne alındığında pistin kuruması uzun sürmeyecek. Böyle bir durumda nem daha da artıracak.

Üçüncü antrenman seansı yerel saatle 18:00'de başlayacak ve bu saatte fırtına devam edebilir. Sıralama turlarının yağmur altında geçme olasılığı ise sadece %10.

Pazar günü yağmur ihtimali de özellikle yarışın başlangıcı için %10 seviyelerinde.

Sağanak yağışın kendisini göstermesinin ardından pistin üzerindeki kauçuk tabakası tamamen kalkmış oldu. Bu da yol tutuşu doğrudan etkileyecek.