Vettel: "Bu hafta sonu iyi bir sonuç alabiliriz"

Aston Martin pilotları, cuma günü güçlü bir performans sergilemiş ve her iki antrenman seansında da ilk ona girebilecek tempoya sahip olduklarını göstermişti.

Günün ardından konuşan Vettel, şöyle dedi: "Gerçekten sevdiğim bu piste geri dönmek çok güzel. Doğru ritmi bulmak biraz zaman alıyor ama hafta sonunun en önemli günleri Cumartesi ve Pazar olacak."

"Burada biraz daha fazlasını yapabiliriz. Aslında iyi şeyler yapabileceğimize dair biraz umudum var. Önemli olan temiz bir tur atmak çünkü burada çok fazla virajı olan uzun bir turla karşı karşıyayız. Fakat bu gece ödevimiz iyi yaparsak, yarın daha fazlası mümkün olacak."

"Daha fazla ilerleme kaydetmek bizim için Q3'e kalmak anlamına geliyor ve umarım aracı puan barajı içerisine sokabiliriz."

Zayıflıklar sorulduğunda Vettel, "Aracımız çok sert ve bu da işleri zorlaştırıyor. Özellikle beşinci virajda büyük bir dalgalanma var."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Farklı şeyler denedik ama doğru yolu henüz tam manasıyla bulamadık. Bunu yapmak kolay değil ve bu yüzden her şeyi tek turda bir araya getirmek zor. Henüz bunu pek başaramadım fakat önemli olan aracı anlamaktı."

"Araca gelirsek, bence önceki nesil araçlara kıyasla sürüş yapmak çok farklı. Bu araçlar biraz daha ağır ve bu gibi bir pistte size yardım etmiyor."

"Fakat asıl konu araçların çok sert olması, bu da her tümseği hissetmenize neden oluyor. Özellikle beşinci virajda araca aldığınız her darbeyi ve her teması hissediyorsunuz. En kötü kısım bu."

Vettel, geçiş zor olduğu için pazar günü bir "tren" bekliyor

"Maalesef pazar günü bir tür tren olacak ve herkes biraz bunu takip edecek. Tüm yarış boyunca atağa kalkabileceğiniz bir yarış olmayacak."

"Bize gelirsek, bugün biraz sorun yaşadım ve her şeyi bir araya getiremedim ama yarın bunu başarabilirsem bu hafta sonu iyi sonuçlar bekleyebiliriz."