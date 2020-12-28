Sainz: "Ferrari, pilotları 'tüketen' bir takım değil"

Sainz, 2020'nin ardından kontratı yenilenmeyen Sebastian Vettel'in yerine, McLaren'den Ferrari'ye geçiş yaptı.

Vettel, Ferrari ile güçlü olan bir başlangıcın ardından, takımın belirli değişikleri yaşaması ve rekabetçiliğinin düşmesi ile beraber dört kez dünya şampiyonu pilot, İtalyan takımda zorlanmaya başladı.

2019'da Charles Leclerc'in gelişi ile beraber Vettel için işler zorlaştı, çünkü Monacolu pilot performansını iyileştirdikçe Vettel'in takım içerisinde olan statüsü ve destek seviyesi gittikçe azaldı.

Ferrari, 2021'de Alman pilotun yerine, McLaren'de geçirdiği iki güçlü yılda 2019 Brezilya GP'sidne ve 2020 İtalya GP'sinde podyum yakalayan Sainz'ı takıma getirdi.

Sainz'a göre Vettel'in Maranello'dan ayrılışı, bir dikkat çağrısı değil.

İspanyol pilot açıklamalarında şunları söyledi: "Ferrari, sürücülerini yiyip bitiren bir takım değil. Vettel'in kariyerine baktığınızda, hangi sürücü onun Ferrari'de geçirdiği beş seneyi geçirmek istemez ki?"

"Bir takımda en fazla iki sene geçirdim, eğer Ferrari sürücüleri yoran bir takımsa o zaman Renault, Toro Rosso ve diğerleri ne oluyorlar?"

"Alonso da Ferrari'de beş sene geçirdi. Burası sürücüleri yoran bir takım gibi durmuyor, bir çark içerisine sokan bir takım gibi duruyor."

"Tabii ki Ferrari'de bir düzen olsun istiyorum, McLaren'e benzer bir ortam yaratmak istiyorum. Bir fabrika takımı yaratmak üzerine yeterli deneyime sahibim ve umarım ki McLaren'de olduğuna benzer, eşit veya daha iyi bir takıma sahip olurum.

Sainz, kendisini genel olarak daha iyi ve daha istikrarlı bir sürücü yapan McLaren'i yüceltti. İspanyol pilot, İngiliz takım ile çıktığı iki sezonda dünya şampiyonasını arka arkaya altıncı sırada tamamladı.

İspanyol pilotun açıklamaları şu şekilde: "McLaren gibi bir takım, bir sürücü olarak benim en iyi seviyeme çıkmamı sağladı."

"Toro Rosso ve Renault'daki halime göre çok daha gelişmiş bir durumdayım. Yarış performansım gelişti, buna ek olarak startlarda ve sıralamalarda da daha iyiyim, ancak nerede daha iyi olduğumu bilemiyorum. Beklediğimden daha düzenli ve daha yüksek bir gelişim ortaya çıktı."

"McLaren'de, diğer takımlara göre çok daha rahat hissettim ve iki senelik bir kontratın verdiği düzen, benim bir sürücü olarak gelişmeme ve araca alışmama, performansımı artırmama yardımcı oldu. Bu iki sene için çok mutluyum ve çok müteşekkirim."