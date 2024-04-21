Çin'de günün pilotu kim oldu?
2024 Çin Grand Prix'sinde günün pilotu McLaren'dan Lando Norris oldu.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yarışa dördüncü sıradan başlayan Lando Norris, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve güvenlik aracından da faydalanarak ikinci sıraya çıktı.
Son bölümde Perez'in kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Norris, son ana kadar yerini koruyarak harika bir performans sergiledi.
Elde ettiği ikinciliğin ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
|Avustralya
|Carlos Sainz
|Japonya
|
Charles Leclerc
|Çin
|Lando Norris
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Sürücü
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|13
|Lando Norris
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|
Carlos Sainz
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|
Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
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