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Formula 1 Çin GP

Çin'de günün pilotu kim oldu?

2024 Çin Grand Prix'sinde günün pilotu McLaren'dan Lando Norris oldu.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Lando Norris, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve güvenlik aracından da faydalanarak ikinci sıraya çıktı.

Son bölümde Perez'in kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Norris,  son ana kadar yerini koruyarak harika bir performans sergiledi.

Elde ettiği ikinciliğin ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain  Bahreyn    Carlos Sainz
Saudi Arabia  Suudi Arabistan      Oliver Bearman
Australia  Avustralya    Carlos Sainz
Japan  Japonya

 Monaco  Charles Leclerc
China  Çin   Lando Norris 
 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Sürücü Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 13
 Lando Norris 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6

Spain Carlos Sainz

 6
 Kimi Räikkönen 5

Thailand Alexander Albon

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2

Australia Óscar Piastri

 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
Japan Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1

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