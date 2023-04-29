Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz"

Ferrari, Bakü'deki sprint yarışını Charles Leclerc ile ikinci, Carlos Sainz ile ise beşinci sırada tamamladı ve bu yılki en iyi sonuçlarını aldı.

Fakat yarışa ilk sıradan başladıkları göz önüne alındığında, sonucun ardından biraz burukluk vardı.

Yarıştan sonra konuşan Frederic Vasseur, performanslarıyla ilgili şöyle dedi: "Melbourne'de hiç aşınma yaşamamıştık."

"Muhtemelen bugün, Perez'in temposunda gitmek için beklediğimizden biraz daha fazla zorladık. Şimdi yarına kadar tam olarak nereleri geliştirebileceğimizi anlamamız gerekiyor, çünkü yarın en az iki stint ve farklı hamurlarla, bugüne kıyasla tamamen farklı bir hikaye olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Vasseur, pazar günü tüm şartların değişeceğini ve bundan ötürü yarışı kazanma fırsatları olabileceğini düşünüyor.

"Yarın sıcaklıklar değişecek, hamurlar değişecek çünkü en az iki stint yapmamız gerekecek ve bu nedenle stratejiyi değiştirmekten başka çaremiz yok."

"Bence lastik aşınması, başka birinin arkasındayken size daha fazla zarar verebilir fakat temiz havada olduğunuzda Carlos'un [Sainz] bugün kanıtladığı üzere her şey çok daha iyi gidebilir."

"Yarın tekrar deneyeceğiz."

Uzun sürüşlerle ilgili çok fazla belirsizlik olduğunu söyleyen Vasseur, "Cuma günü yaptığımız aslında uzun sürüş değildi çünkü bu yeni format nedeniyle arka arkaya üç dört tur attık fakat orta hamuru bugünden önce test etmedik, bu yüzden biraz gözlerimiz kapalı gibiydi."

"Fakat bu hamur bu kısa stint için doğru lastikti. Yarın için kendimize güveniyoruz ama bu da başka bir mücadele olacak." diye ekledi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bakü, SF-23'ün özelliklerine daha uygun bir pist olmasına rağmen Vasseur, ileriye doğru saf bir adım attıkları görüşünde.

"Melbourne'de hızımız çok iyiydi fakat yarışı puan barajının dışında bitirdik çünkü her şeyi bir araya getirmeyi başaramadık. Ancak sıralama turlarında hızımız ve Carlos'un yarışı da iyiydi."

"Önemli olan her şeyi bir araya getirmek ve puanlara ulaşmak. Yarın Melbourne'de olduğumuzdan daha fırsatçı olacağımızı düşünüyorum. Hızımız iyi, pole pozisyonunu aldık ve Cidde ile Bahreyn'e kıyasla ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Bunun zor bir mücadele olduğunun farkındayız. Sıralama turlarında Red Bull'dan daha hızlı olsak da, düzlük hızı konusunda avantajlılar, ki bu da Bakü'de çok önemli."

"Perez DRS'yi açtığında adeta bir roket gibiydi ve böyle bir yarışta bu çok önemli."

"Ancak yarın başka bir fırsatımız var, mücadelenin içinde olacağız."