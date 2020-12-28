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Formula 1 / Son dakika

2020'de aracına en çok hasar veren isim Grosjean oldu

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2020'de aracına en çok hasar veren isim Grosjean oldu

Racingnews365'in haberine göre Romain Grosjean, 2020 Formula 1 sezonunda aracına en çok hasar veren isim oldu.

2020 Formula 1 sezonunda pek çok korkutucu kaza yaşandı ve bunlardan en büyüğü hiç şüphesiz Romain Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasıydı.

Racingnews365'in haberine göre griddeki araçlar yıl boyunca 28 milyon dolar hasar aldı. Bu, sürücü başına yaklaşık 1.4 milyon dolar hasar anlamına geliyor.

Ancak sürücü-sürücü bakıldığında beş isim aracına 2 milyon dolardan fazla hasar verdi ve sadece Romain Grosjean 3 milyon dolara ulaştı.

Lance Stroll, takla dahi attığı yılda aracına 2.9 milyon dolar hasar verirken, Alex Albon 2.7 milyon dolar, Antonio Giovinazzi 2.6 milyon dolar ve Carlos Sainz 2.3 milyon dolar hasar verdi.

Kevin Magnussen ve Charles Leclerc, araçlarına toplamda 1.9 milyon dolar hasar verdiler.

Bu, maliyeti nedeniyle güncelleme getirmeyen Haas'ın toplamda 4.9 milyon doları sadece aracı toplamaya harcadığı anlamına geliyor.

Aracına en az hasar veren isim sadece 200 bin dolarla Lewis Hamilton oldu.

Pierre Gasly, Sergio Perez ve Esteban Ocon'un araçlarında ise 400 bin dolarlık hasar oluştu.

En masraflı yarış Mugello olurken, Abu Dhabi en masrafsız yarış oldu.

*Motor hasarları listeye dahil edilmedi. 

**Stroll’ün Mugello’da lastik patlatmasından sonra yaptığı kaza gibi hasarlar listeye dahil edilmedi.

Tahmini hasarlar:

Sıra Sürücü Takım Tahmini hasar ($)
1. Romain Grosjean Haas 3.0 milyon
2. Lance Stroll Racing Point 2.9 milyon
3. Alexander Albon Red Bull 2.7 milyon
4. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2.6 milyon
5. Carlos Sainz McLaren 2.3 milyon
6. Kevin Magnussen Haas 1.9 milyon
7. Charles Leclerc Ferrari 1.9 milyon
8. Nicholas Latifi Williams 1.7 milyon
9. Max Verstappen Red Bull 1.5 milyon
10. Daniel Ricciardo Renault 1.4 milyon
11. Daniil Kvyat AlphaTauri 1.3 milyon
12. George Russell Williams 1.0 milyon
13. Sebastian Vettel Ferrari 0.8 milyon
14. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 0.8 milyon
15. Lando Norris McLaren 0,5 milyon
16. Valtteri Bottas Mercedes 0,5 milyon
17. Esteban Ocon Renault 0.4 milyon
18. Sergio Perez Racing Point 0.4 milyon
19. Pierre Gasly AlphaTauri 0.4 milyon
20. Lewis hamilton Mercedes 0.2 milyon
  Toplam   28,4 milyon dolar
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