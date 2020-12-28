2020'de aracına en çok hasar veren isim Grosjean oldu

2020 Formula 1 sezonunda pek çok korkutucu kaza yaşandı ve bunlardan en büyüğü hiç şüphesiz Romain Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasıydı.

Racingnews365'in haberine göre griddeki araçlar yıl boyunca 28 milyon dolar hasar aldı. Bu, sürücü başına yaklaşık 1.4 milyon dolar hasar anlamına geliyor.

Ancak sürücü-sürücü bakıldığında beş isim aracına 2 milyon dolardan fazla hasar verdi ve sadece Romain Grosjean 3 milyon dolara ulaştı.

Lance Stroll, takla dahi attığı yılda aracına 2.9 milyon dolar hasar verirken, Alex Albon 2.7 milyon dolar, Antonio Giovinazzi 2.6 milyon dolar ve Carlos Sainz 2.3 milyon dolar hasar verdi.

Kevin Magnussen ve Charles Leclerc, araçlarına toplamda 1.9 milyon dolar hasar verdiler.

Bu, maliyeti nedeniyle güncelleme getirmeyen Haas'ın toplamda 4.9 milyon doları sadece aracı toplamaya harcadığı anlamına geliyor.

Aracına en az hasar veren isim sadece 200 bin dolarla Lewis Hamilton oldu.

Pierre Gasly, Sergio Perez ve Esteban Ocon'un araçlarında ise 400 bin dolarlık hasar oluştu.

En masraflı yarış Mugello olurken, Abu Dhabi en masrafsız yarış oldu.

*Motor hasarları listeye dahil edilmedi.

**Stroll’ün Mugello’da lastik patlatmasından sonra yaptığı kaza gibi hasarlar listeye dahil edilmedi.