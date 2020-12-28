Mercedes, 2021 testi için Abu Dhabi GP performansından feragat mı etti?

Mercedes'in güvenlik gerekçesiyle güç ünitelerinin performansını kısması ve lastiklerden maksimumu alamaması, ortaya çıkan sonucu etkileyen etmenlerdendi. Ancak bunların dışında başka etmenler de olmuş olabilir.

Abu Dhabi'deki performans düşüşü, takımın uzun vadeli hedeflerine paralel olabilir. Mercedes genelde kısa vadeli performans çabası vermek yerine uzun vadeli performans gelişimine odaklanıyor. Mercedes'in uzun zaman önce 2020 aracının gelişimini durdurup erkenden 2021 aracının gelişimine odaklandığı biliniyor. Muhtemelen Abu Dhabi'de de benzer bir yaklaşım söz konusuydu.

Sezon öncesi testlerde takımların, yarışlarda kullandıkları paketle piste çıkması gerekiyor. Bu doğrultuda Mercedes, testlerde denemek istediği bazı parçaları yarışta araca ekleyip performanstan feragat etmiş olabilir mi?

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes daha önce de benzer yaklaşımlar sergilemişti. Takım son iki senedir tabanın (yukarıdaki resim) arka kısmına sensörler ekleyerek bazı şeyler test etmişti. Yarışta eklenen bu parçalar, böylece testlerde de kullanılmıştı.

Bu test için mükemmel olsa da yarış için pek o kadar mükemmel bir durum değil çünkü veri kaydı için ekstra parçalar eklendiği için aracın ağırlığı artmış oluyor. Geçen sene Abu Dhabi GP'de bu şekilde hareketli laboratuvar ortamı oluşturmak az da olsa dezavantajı beraberinde getirse de takım, 2020 sezonu için performansını iyileştirecek çözümler üzerinde çalışmış oldu.

Geçen sene sonunda ihtiyacı olan şeyi başaran Mercedes, bu seneki testlerde de benzer ilerleme sağlamak için, bazı parçaların nasıl çalıştığını görmek adına benzer bir çalışma yapmış olabilir. Gelecek sene, mevcut araçlar büyük ölçüde aynı kalacağı için, bu yüzden simülasyonda elde edilen verileri kıyaslamak için mükemmel bir fırsattı.

Mercedes F1 W11 denge çubuğu kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Koronavirüs protokolleri nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yakından fotoğraf çekmek zor olsa da, Giorgio Piola Abu Dhabi GP hafta sonu boyunca Mercedes araçlarının ön süspansiyonunda düzenleme olduğunu fark etti.

Yukarıdaki çizimden göreceğiniz üzere, denge çubuklarının bağlantılarında değişiklik yapıldı. Daha hafif ve küçük bir parça yapabilmek için, birkaç senedir kullanılan tasarımın şekli değiştirildi.

Bu değişiklik muhtemelen gelecek kural değişiklikleri ve gelecek sene kullanılacak Pirelli lastiklerine uyumlu olması doğrultusunda yapıldı. Pirelli'nin yeni lastiklerinin yapısı sadece şekil olarak değil, hamur olarak da farklı. Bu sayede lastik içerisindeki sıcaklığı oluşturma ve lastiklere bakma şekli de değişmiş oluyor.

Mercedes AMG F1 W11 lastik kontrolü Fotoğraf: Giorgio Piola

2021 lastiklerinin şeklinde yapılan değişiklik, Mercedes'in üst süspansiyon kolunu lastiklere yakın bir yerde yüksek konumdan bağladığı için süspansiyon tasarımında değişiklik yapmasını gerektirebilir.

Süspansiyonun lastik kenarına vurmaması için Mercedes, testlerde bu bölümü polistiren (strafor) kapakla kapatmıştı. Bu sayede lastiklerin kapağı traşlamasına izin verildi ve süspansiyon kolunun lastiklere ne kadar yakın olabileceği görüşmüş oldu.

2021 lastiklerinin test edildiği Abu Dhabi GP 2. antrenman seansında, takımlar verilen lastiklerle minimum 10 tur atma konusunda zorunlu tutmuşlardı. Ancak Mercedes pilotları veri toplayabilmek için daha uzun süre pistte kaldılar.

Mercedes, normal hafta sonuna hazırlık zamanından yediği bu süreci, hafta sonunun kalanında kullanmaya devam etti. Bu yüzden takım, testlerde daha fazla veri toplama amacıyla muhtemelen lastik performansı açısından ideal seviyenin altında kalmayı tercih etti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Diğer taraftan Mercedes'in Sakhir GP'de Valtteri Bottas'ın aracında kısa süre test amaçlı yer alan radyatörü Abu Dhabi'de araçlarına taktığı düşünülüyor. Testte aracın arka karoseri ve soğutma çıkışları farklıydı. Bu yeni yapının, gelecek sene için planlanan güç ünitesine paralel şekilde tasarlandığı düşünülüyor.

Bu yüzden, dayanıklılığı sağlamak için takımın normalde olandan daha düşük güç ayarlarıyla yarışmak zorunda kaldığı tahmin ediliyor. Yarışta Mercedes ikilisinin hız ölçüm noktasında en yavaş isimler olması bunun sonucunda olmuş olabilir.

Mercedes W11 radiator detail Photo by: Giorgio Piola Nyck de Vries, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2021'deki ve 2022'deki değişikliklere hazırlanmak için 2020 aracının gelişimini erkenden durduran Mercedes, RB16'nın gelişimini sürdüren Red Bull karşısında pek endişelenmiş gibi görünmedi.

Ancak Mercedes'in sezon finali ve sezon sonrası testi için planı çok öncesinden belli olabilir. Takım, uzun vadeli performans gelişimi için kısa süreli acıyı kabullenmiş oldu.