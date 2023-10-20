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Formula 1 Las Vegas GP
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Norris: "Vegas’ta ellerimizi ısıtmamız gerekecek"

McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1’in takvime bu sezon eklenen Las Vegas yarışındaki soğuk hava koşullarında pilotların en iyi performansı gösterebilmeleri için elleri ısıtacak ekipmanlara ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Lando Norris, McLaren

18 Kasım tarihinde yapılacak olan Las Vegas Grand Prix'sinin cumartesi günkü sıralama turları tam gece yarısında, yarış ise aynı gün saat 22:00'de başlayacak.

Seansların bu derece geç saatte başlaması, genelde sıcak iklimlerde yarışmaya alışkın pilotlarda ve takımlarda büyük bir soru işareti oluşturdu.

Düşük sıcaklıkların Vegas yarışında araç performansını nasıl etkileyeceği hâlâ belirsiz. Özellikle de lastiklerin ısınması ile birlikte, yeni ve soğuk asfalt yüzeyinin lastiklerle nasıl etkileşime gireceği merak konusu olmaya devam ediyor. 

Autosport muhabirlerinin Vegas yarışı ile ilgili sorusuna cevap veren Norris, pilotların soğuk hava koşullarında, yüksek hızlarda yarışırken ellerinde his kaybı yaşama ihtimallerine değindi. Vegas yarışına dair hazırlıkları sorulduğunda ise esprili bir cevap verdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Poker oynamayı öğreniyorum, başka şeyler üzerine de hazırlanıyorum."

“Bu yarışa normalde hazırlandığımdan daha yoğun hazırlanıyorum.”

“Vegas için simülatördeki çalışmaları çoktan tamamladım. Ancak hava sıcaklığı meselesi çok önemli. Hem pilotların elleri hem de aracın ayarları açısından hazırlanmamız gereken bir durum.”

“Hepinizin bildiği gibi yarışırken ellerimizi tam performansta kullanmamız gerekiyor. Biz de takım olarak bütün koşulları değerlendirmeli ve ona göre hazırlanmalıyız.”

“Hazırlandığımız şeylerden biri de ellerimizi ısıtacak ekipmanlara sahip eldivenler.” 

Bu hafta sonu yapılacak olan ABD Grand Prix'si öncesinde konuşan Haas pilotu Nico Hulkenberg ise Barcelona'daki iki yıl önceki kış testi döneminde de benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirtti ve şöyle söyledi: “Soğuk havalarda piste çıktıktan birkaç tur sonra elleriniz, parmaklarınız o kadar üşüyor ki elleriniz kitleniyor ve his kaybı yaşıyorsunuz. Ancak Barcelona'daki durumun Vegas'ta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında fikrim yok.”

Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı

Photo: Andy Hone / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı

Hulkenberg, soğuk hava koşullarında lastik ısınma sorunuyla ilgili olarak, Vegas’ın soğuk hava koşulları nedeniyle pilotların farklı biçimlerde zorlanacaklarının altını çizdi. Pirelli lastikleri ideal performans gösteren sıcaklığa ulaşana kadar aracı pistte tutmanın zor olacağını, buna alışkın sürücülerin bu problemin üstesinden geleceğini belirtti. 

Bu zorlu pist koşullarında  kendine güvenen Alman pilot, düşüncelerini şöyle açıkladı: “Sanırım lastiği soğutmak yerine sıcak tutmaya çalışacağız. Genellikle bu konuda oldukça iyiyimdir.”

Ferrari pilotu Carlos Sainz ise, simülatörde attığı 50-60 tura dayanarak yeni, hızlı ve bol düzlüklerin bulunduğu pistin lastik sıcaklığı konusunda yardımcı olacağını umarak şöyle söyledi: “Pistin çok uzun düzlükleri var. O yüzden lastikler bu düzlüklerde soğuma fırsatı bulacak.”

Carlos Sainz, Ferrari with Jon Noble, Motorsport.com F1 Editor

Fotoğraf: Jon Noble

Carlos Sainz, Ferrari with Jon Noble, Motorsport.com F1 Editor

“Ancak düşük yere basma kuvveti ayarlarında, soğuk lastiklerle yeni asfalt üzerinde viraj dönmek gerçekten ilginç olacak. Tüm bu pist koşullarını düşündüğümüzde, Vegas yarışı hafta sonu bolca tartışmaya ve belirsizliğe gebe durumda.”

“Ayrıca soğuk havadan dolayı lastiklerin aşınması meselesi de önemli. Bahreyn’den önceki test yapılan pistlerde, soğuk havadan dolayı gözlemlediğimiz türde bir aşınma”

“Elbette Vegas yarışına kadar önümüzde oldukça bir vakit var. Her ne kadar hazırlıklı olsak da yarış hafta sonu koşulların ne durumda olduğunu tekrardan değerlendireceğiz.”

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