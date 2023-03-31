Sainz: 'Gelişmiş görünüyoruz"
Carlos Sainz, cuma günü Ferrari SF-23'ün genel performansından ve dengesinden memnun olduğunu ancak nihai yorum için biraz daha beklemek istediğini belirtti.
Ferrari, cuma antrenmanlarını ikinci ve beşinci sıralarda tamamlayarak hafta sonuna nispeten iyi bir başlangıç yaptı.
Ancak gerçek bir sıralama ve yarış simülasyonu yapılmadığı için bu pozisyonlar pek fazla anlam ifade etmiyor.
Yine de tıpkı Charles Leclerc gibi Carlos Sainz da araçta yapılan çalışmalardan ve SF-23'ün genel dengesinden memnun.
Sainz, "Durum biraz daha iyi görünüyor fakat atılan adımları doğrulamak için yarına kadar beklememiz şart çünkü antrenman, antrenmandır."
"İlk seansı araç üzerinde çok farklı şeyler denemek ve şu anda sahip olduğumuz paketten daha iyi performans elde edip edemeyeceğimizi görmek için kullandık."
"Takım aracı giderek daha iyi anlıyor ve gelecek için kullanışlı olabilecek birkaç şey buluyor. Fakat bunları gerçek bir sıralama turunda deneyene kadar nasıl olacağımızı bilemeyeceğiz." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Sainz, sıralama turlarında durum farklı olsa da yarışta en iyi takımlarla mücadele edebileceklerini pek sanmıyor.
"Sıralamalarda onların (Aston Martin ve Mercedes) seviyesinde olacağımızı düşünüyorum ama yarışta Cidde'de olduğu gib bir adım geride olduğumuzu düşünebiliriz."
"Yine de planladığımız adımlarla ve bu hafta sonu denediğimiz şeylerle umarım bunu ortadan kaldırabiliriz."
"Küçük adımlar attığımız açık. Büyük güncelleme paketi gelene kadar küçük adımlar atmaya ve elimizdekinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."
"Bunun kazanmak için yeterli olmadığını biliyoruz ama belki ilk üçe ya da ilk beşe girmek için mücadele edebiliriz."
Son olarak pistin kayganlığıyla ve yoğun trafikle ilgili de konuşan Sainz, "Bugün herkes zorlanıyor gibiydi. Muhtemelen pistle, asfalt türüyle ilgili bir şey."
"Bu da en başından itibaren zorlamanızı engelliyor. Lastikleri hazırlamak için tur atıyoruz, deneme yapıp, sonra lastikleri soğutuyoruz, sonra başka bir deneme daha yapıyoruz."
"Bu, herkesin aynı anda pistte olduğu anlamına geliyor. Umarım sıralama turlarında durum daha iyi olur." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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