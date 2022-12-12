Rosberg: "Toto dışında Mercedes'te arkadaşım yok"

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Lewis Hamilton ve Rosberg, gençlik yıllarında oldukça iyi iki arkadaştı ancak sonrasında; şampiyonluk mücadelesi sebebiyle iki rakibe dönüştüler. Takım arkadaşı olarak geçirdikleri süre boyunca 2014 ve 2015'te Hamilton, 2016'da Rosberg Dünya Şampiyonluğunu elde etti.

2016 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi'de şampiyonluğu kazanmasından birkaç gün sonra Rosberg, bir kez daha Hamilton ile mücadele etmek istemediğini belirterek emekliliğini açıkladı. 37 yaşındaki Hamilton ise hâlâ yarışmaya devam ediyor.

Emekliliğinin üzerinden altı yıl geçen Rosberg, La Gazzetta dello Sport ile yaptığı bir röportajda şunları açıkladı: "Hamilton, en güçlü pilotlardan biri olmaya devam ediyor ve yaşının onu etkilemediği çok açık. O ve Mercedes, tekrar rekabetçi olabilmek için bu sezon dikkate değer bir şey başardılar. Gelecek yıl, özellikle sezonun ortasına doğru Red Bull'un ana rakibi olacaklarına eminim."

Rosberg, eski Mercedes patronuyla iletişim halinde olduğunu ancak eski takımından başka kimseyle görüşmediğini de ekledi: "Toto Wolff'ü ara sıra görüyorum ve telefonda konuşuyoruz, ancak takımda başka arkadaşım yok."

World Champion Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 shakes hands with team mate and race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Bunun nedeni, kariyerimin en önemli noktasında; tüm takımın Lewis ve benim aramda tarafsız bir tutum sergilemek zorunda olduğu alışılmadık bir durumda olmamdı. Asıl rekabetin garajda olduğunu bilmek garipti."

“Dengesiz bir takım ruhu vardı ve bu yüzden, birbirimize yakınlaşmakta zorlandık."

Rosberg, 206 Grand Prix startında 57 podyum 23 galibiyet elde etti. Babası Keke Rosberg ise 1982 F1 Dünya Şampiyonuydu.

Şimdi Sky F1 ve çeşitli Alman kanallarında yorumcu olan Rosberg; F1'in medyaya, takım personeline, sürücülere, organizatörlere ve yetkililere karşı 'aşı yoksa giriş yok' tutumunu benimsediği için 2022 sezonunda padokta yer almadı.

Ancak FIA'nın COVID'e karşı alınan önlemleri gevşetmesi ve aşı sertifikalarına artık gerek kalmaması nedeniyle, Nico'nun tekrar padoğa dönmesi muhtemel görünüyor.