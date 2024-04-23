Watt: "Stroll'ü derhal kovmalılar"

Stroll, Çin GP'sinde güvenlik aracının ardından Ricciardo'ya arkadan çarpmış ve Ricciardo'nun yarıştan çekilmesine neden olacak kadar hasar vermişti.

Bunun ardından Stroll yaptığı hatayı kabul etmedi ve takım telsizinden Ricciardo'yu 'aptal' olarak nitelendirdi. Ancak Kanadalı pilot daha sonra bunun Ricciardo'yu hedef almadığında ısrar etti.

Bu olayın ardından F1 analisti olarak görev yapan Jason Watt, Ekstra Bladet'e "Onu derhal kovmalılar." diye yazdı.

Aston Martin'in 2025 kadrosunun yarısı belirlendi, Alonso kısa süre önce Silverstone merkezli takımda kalmak için yeni bir çok yıllık anlaşmayı kabul etti.

Watt, Alonso'nun şu anda F1 gridindeki en zayıf takım arkadaşına sahip olduğunu düşünüyor.

Watt, "Bence Alonso griddeki en kötü pilotla birlikte yarışıyor." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack'ın geçtiğimiz günlerde F1 projelerinin onun etrafında döndüğünü itiraf ettiği düşünüldüğünde, Stroll'ün Aston Martin'den kendi isteğiyle ayrılması neredeyse imkansız görünüyor.

Stroll takımdan ayrılmayacak olsa da, Krack ilginç bir şekilde önümüzdeki haftaların Stroll'ün F1 geleceğini belirlemede çok önemli olacağını öne sürdü.

Çin Grand Prix'si öncesinde Aston Martin'in pilot durumu hakkında basına konuşan Krack şunları söyledi: "Geçen hafta ağırlıklı olarak Fernando ile ilgiliydi. Ancak Aston Martin'in Lance'in evi olduğunu da biliyoruz."

"Bunu biliyoruz ve tüm proje her zaman onun etrafında şekillendi."

"Bu yüzden devamlılık arıyoruz, her zaman bunun çok önemli olduğunu söyledim. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz."