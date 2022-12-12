Norris: "Araç bize göre üretilmemeli, biz araca adapte olmalıyız"

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Lando Norris sezon sonunda yedinci ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya kıyasla çok daha fazla puan toplamayı başardı.

Ancak bu, 23 yaşındaki İngiliz yeteneğin MCL36'nın direksiyonunda rahat olduğu anlamına gelmiyor.

İngiliz pilot, 2022 sezonunda Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotları dışında podyuma çıkabilen tek sürücüydü ve en iyi sonucu Emilia Romagna'da altığı üçüncülük oldu.

Hemen hemen her yarışı Ricciardo'nun önünde bitiren Norris, aslında araçta rahat olmadığını, aksine sürüşünü araca göre uyarladığını söylüyor.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris, "Bu yılki araç istediğim noktanın epey ardındaydı."

"Geçen yılki MCL35M ortalama bir yerdeydi ancak bu yılki tercih ettiğim, sürmeyi istediğim ya da bana en uygun olacağını düşündüğüm araçtan çok uzaktaydı."

"Açık olmak gerekirse, her zaman şunu söylerim: Bana verebileceğiniz en hızlı aracı verin! Çünkü sürüş anlamında en iyi yaklaşımı bulabileceğimi biliyorum."

"Bana göre bu, (en hızlı olmayan fakat) bana uyan bir aracı sürmekten daha iyi."

"Bana uygun bir araç hazırlamak o kadar da zor değil ama hızlı olacağı kesin değil."

"Sanırım daha önce de söyledim, sürücünün işi araca uyum sağlamaktır, aracın sürücüye uyması gerekmiyor."

"Takım olabildiğince hızlı araçlar ürettiği sürece, onları kullanmaktan mutluluk duyacağım."

"Eğer iyi bir tempo yakalayabiliyorsanız bu, direksiyonunun arkasında kendinizi rahat hissettiğiniz araçları sürmekten daha iyidir." dedi.