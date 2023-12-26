Rosberg: "Formula E'den teklifler aldım"

Nico Rosberg, 2016'nın Aralık ayında sürpriz şekilde Formula 1 kariyerine son vereceğini ve yarışmayı bırakacağını açıkladı.

O zamandan beri Alman pilot, teknoloji, çevre ve çeşitli iş faaliyetlerinde görev aldı.

Formula E ve Extreme E gibi serilere odaklanan Alman pilot, şu anda her iki seriye de epey dahil olmuş durumda.

Sports Illustrated ile yaptığı röportajda Rosberg, Formula E'nin gelişimini övdü ve burada yarışmak için kendisine teklifler yapıldığını söyledi.

Eski Mercedes pilotu, "Formula E sürekli gelişiyor. Yeni şehirlere açılıyor. Yeni sezonda Tokyo takvime girecek; Hindistan ve Güney Afrika da dahil olmak üzere tüm bu harika yerlerde yarış düzenliyoruz."

"Benim için benzersiz olan şey, insanların içine gidiyor olmamız çünkü şehir merkezlerinde yarışıyoruz ve aileler için çok daha erişilebilir hale getiriyoruz."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images 2016 F1 World Champion Nico Rosberg

"Burada çok sayıda otomobil üreticisi var, hayran kitlesi büyüyor ve sürücülerin kalitesi sürekli artıyor."

"Formula E'den F1'e geçen pilotlar gördük, hatta tam tersi de oldu."

"Ben de emekli olduğum gece Formula E'de yarışma teklifi aldım. Aslında teklif eşime gitmiş, o da bana söyledi! Sonrasında bunu reddettik çünkü yarışmayı bırakmıştım ve hemen yeniden başlamak istemedim."

"Eğer bir yarış pilotu olduysanız, bir sonraki adım kendi takımınıza sahip olmak olabilir. Bunu Formula E'de yapmak isterdim ama çok büyük bir bağlılık gerektiriyor ve mali açıdan çok zorlayıcı, bu yüzden olmadı."

"Bunun yerine şampiyonaya yatırım yaptım. Ardından Extreme E fırsatı geldi ve bu mükemmeldi." dedi.