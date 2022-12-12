Red Bull, Verstappen'in Honda motosikletiyle tur atmasına engel olmuş

Haberi dinle

Geçen ay Motegi'deki Honda Teşekkür Günü'nde çeşitli serilerdeki Honda sürücüleriyle bir araya gelen Verstappen, etkinlik sırasında Marc Marquez'in Repsol Honda'sı ile fotoğraf çekildi.

Ancak ne yazık ki Verstappen'in sürüş yaparken bir videosu bulunmuyor, nitekim Red Bull kendisinin motosikletle tur atmasına izin vermemekte!

Corriere dello Sport'a konuşan Verstappen, "MotoGP motosikletlerini denemek isterdim. Sürücüler gerçekten çılgın, motosikletletin düzlük hızları inanılmaz.

"Ama takım sürüş yapmama izin vermiyor, bacağımı kırabilirim." dedi.

Yavaş bir tur atıp atamayacağı sorulan Verstappen, "Yavaş gitmek mi? Kendimi iyi tanıyorum, eğer direksiyon başına geçersem zorlarım -ancak bir şeyler ters giderse sorun olur."

"Bununla birlikte, televizyondan MotoGP izlemeyi çok seviyorum, seriye dair en sevdiğim şeylerden biri de şampiyon olabilecek çok sayıda takımın bulunması." dedi.