Rosberg: "Perez için üzülüyorum!"

Sergio Perez son yarışlarda Max Verstappen'e ayak uydurmakta epey zorlandı ve şampiyona ikinciliğini kaybetmekle karşı karşıya.

Eski Formula 1 şampiyonu Nico Rosberg Sky Sports'a Sergio Perez'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Rosberg, "Onun için üzülüyorum."

"Tüm dünyanın yükünü omuzlarında hissediyor. Sosyal medya dünyası da onu muazzam şekilde eleştiriyor."

"Tüm F1 taraftarları heyecan yaratması için ona güveniyor ve bir bakıma onları hayal kırıklığına uğratıyor."

"Max Verstappen'in işini çok kolaylaştırıyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alman pilot bu noktada kendi deneyimlerinden de bahsediyor.

"Hamilton'la ben de aynı şeyi yaşadım. Lewis Hamilton baskın bir performans sergilediği için, sporu heyecan verici hale getirmeli ve sıkıcı olmasına izin vermemeliydim."

"Şu anda içinde bulunduğu durum gerçekten çok zor."

"Çok zorlanıyor, Katar onun için korkunç bir hafta sonuydu. Aslında baktığınızda, en iyi aracı sürüyor ve bir yol bulması gerekiyor. Bunu de hızlı şekilde yapması lazım."

"Red Bull, şu anki sürüş şekliyle onu gelecek yıl için kovmayı bile düşünebilir."

Rosberg'e göre Perez, performansını yükseltemezse koltuğunu yakında kaybedebilir.

Rosberg, "Bence Checo'nun performansından ötürü Red Bull'un başı çok ağrıyacak."

"İyi puanlar toplayan iki üst düzey sürücüye ihtiyaçları var. Sergio son derece düşük performans gösteriyor."

"Aslında onun iyi bir sürücü olduğunu biliyorum. Sadece neden bu kadar uzakta olduğunu anlamak çok zor."

"Max'in gerçekten muhteşem olma ihtimali de var."