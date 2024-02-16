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Vettel ve Rosberg, Mercedes'in F1 seçenekleri arasında değil

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, gelecek yıl Lewis Hamilton'ın yerine yapacağı seçimde "cesur" olmaktan bahsettiğinde, pek çok kişi genç Andrea Kimi Antonelli'yi kastettiğini düşündü.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Christian Nimmervoll
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Toto Wolff, Direktör, Mercedes AMG ve Sebastian Vettel, Ferrari

Mercedes'in genç sürücüsü, şimdiye kadar yarıştığı tüm kategorilerde öne çıkarken, bu yıl F2'de geçireceği harika bir yılla beraber 2025'te F1'e girebileceğini gösterebilir.

Ancak Wolff için asıl cesur senaryo; Antonelli Mercedes için hazırlanmadan önce koltuğu başka bir isimle "kısa süreliğine" doldurmak olabilir.

Bu da George Russell'ın yanında, kendini kanıtlamış, tecrübeli ve başarılı isimlere yönelmek anlamına geliyor.

Eski dünya şampiyonları Nico Rosberg ve Sebastian Vettel'in hem performans ve profil açısından bu profile uygun olabileceği düşünülüyor.

Ancak Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Wolff'un aday listesinde bu iki sürücü yer almıyor.

2016 dünya şampiyonluğunu kazandıktan birkaç gün sonra F1'i bırakan Rosberg, potansiyel bir geri dönüşle ilgilenmediğini açıkça belirtti.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Rosberg, bu yönde bir arzusu olmadığını ve dönse bile rekabetçi olabileceğine inanmadığını söyledi.

Ana önceliği finansal yatırım işleri ve ailesine vakit ayırmak Rosberg, "O iş bitti. Geri dönmeyi planlamıyorum."

"Zaten hemen rekabetçi olmam da mümkün değil. Sadece beynimdeki sinirleri eğitmek için bile bütün yıl boyunca yoğun şekilde hazırlanmam gerekirdi."

"Bir yarış pilotu en yüksek hızda inanılmaz hızlı tepkiler vermeli ve hassas davranmalı."

"Uzun aradan sonra bunu kaybettim. Kaslarım da tüm kuvvet karşısında direksiyonu tutmakta çok fazla zorlanıyor." dedi.

Press conference: race winner Nico Rosberg, Mercedes F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Press conference: race winner Nico Rosberg, Mercedes F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Photo by: Emily Davenport / Motorsport Images

F1'e olan potansiyel ilgisi hakkında kamuoyu önünde konuşmamış olsa da, Vettel de Wolff'un listesinde değil.

Vettel'in bu yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışması fikri vardı, ancak bu planlar suya düştü. Yarışlara geri dönmesi gündemde ancak bunun F1 olması pek olası görünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Auto Motor Und Sport'a konuşan Wolff, Vettel hakkında şunları söyledi: "Sanırım artık yarışmama kararı aldı. Düzenli olarak konuşuyoruz. Dün de konuştuk ama gelecekte bizim için yarışması söz konusu değil."

Rosberg ve Vettel'in devre dışı kalmasıyla, geriye tek isim kalıyor: Fernando Alonso.

İspanyol pilot bu hafta başında düzenlenen medya toplantılarında, sürücü piyasasında iyi bir konuma sahip olduğunu, çünkü gridde sadece üç dünya şampiyonu olduğunu ve bunlardan sadece kendisinin müsait olduğunu belirtti.

Önceliğinin ilk olarak Aston Martin ile konuşmak olduğunu söylese de, kendisine ilgi olduğunu ima etmişti.

Alonso, başka takımlardan temas olup olmadığı sorusuna, "Doğrudan bana değil ama genel olarak gelecekte hangi konumda olacağımı bilmek için ilgi olduğuna eminim."

"Bana en çok ilgi gösteren ve her hafta soran Aston Martin, yani göreceğiz." diyerek, konuyla menajer ekibin ilgilendiğini belirtmişti.

Menajeri Flavio Briatore'nun Toto Wolff ile geçtiğimiz günlerde Monako'da kahve içmesi ve o anlara dair bir fotoğraf yayınlamasıyla iddialar artmış vaziyette.

Fotoğraf Pazartesi günü Monako'da, Briatore'ye ait olan ve ikilinin sık sık buluştuğu Cova adlı kafede çekilmişti.

Bu Instagram fotoğrafı, Alonso'nun Mercedes'e geçebileceği spekülasyonlarının artmasına neden oldu.

Briatore'nin fotoğrafı yayınlamaktaki niyeti bu olabilirdi; Wolff'un kendisinin bu masum fotoğrafın kamuoyuna yansıyacağından haberdar olmadığı düşünülüyor.

Mercedes şimdilik gelecek yıl Russell'ın yanında kimi görmek istediğine karar vermek için acele etmiyor.

Antonelli'nin nasıl gelişeceğini ve griddeki durumun nasıl olacağına bakmak için yeterli vakit var. Fakat Wolff'un son kararında 'cesur' davranma olasılığı devam edebilir.

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