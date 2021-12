Ocon: "Alpine, F1'in en iyi takımları için çok tehlikeli bir rakip olacak"

Alpine, 2021 sezonuna yavaş bir başlangıç yaptı ve sonrasında hem inişler hem de çıkışlar yaşarken, şartların epey değişken olduğu Macaristan'da Esteban Ocon'la zafere ulaştı.

Yaz arasından sonra yine tutarlılık sorunları yaşayan Fransız üretici, son yarışlarda tekrar yükselişe geçti ve Fernando Alonso'nun Katar'daki podyumu bir başka dönüm noktası oldu.

Son olarak geçen hafta sonu Suudi Arabistan'da Esteban Ocon güçlü bir performansla son metrelere kadar podyum savaşı verdi. Ocon, fırsatlardan faydalanıp, uzun süre üçüncü gitti fakat bitime metreler kala Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a geçildi.

Aslında Ocon, yarışı baskıya rağmen üçüncü bitirebilirdi ancak aracının tabanında oluşan hasar nedeniyle son bölümde tempo kaybetti. Bu da Bottas'ın arayı hızla kapatmasına neden oldu.

Bir podyumu kaçırmanın yarattığı hayal kırıklığına değinen Ocon, hem A521'in hem de takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu, bunun da tüm takımların her şeye sıfırdan başlayacağı 2022 için iyiye işaret olduğunu dile getirdi.

Fransız pilot, takımın yarış gününde gösterdiği üzere, eğer gelecek yıl iyi bir araca sahip olurlarsa, rakipleri için çok tehlikeli olacağını düşünüyor.

Ocon, "Kabullenmesi kesinlikle zor son oldu, son 50 metreye kadar üçüncülük bizdeydi, bu yüzden içimizdeki rekabetçi ruh mutlu değil. Fakat takım olarak mutluyuz çünkü AlphaTauri ile şampiyona beşinciliği için verdiğimiz savaşta puan farkını artırdık."

"Araçtan her şeyi çıkarıyoruz ve Fernando'nun da dediği gibi her şey planın bir parçası! Elimizden geldiğince zorluyoruz ve bugün takım olarak çok güçlü bir sonuç aldık, bundan çok memnunuz ve takımdaki herkes için çok mutluyuz."

"Bence kendi açımızdan çok sağlam bir hafta sonu oldu ve en iyi takımlarla aynı hıza sahip olduğumuzda çok tehlikeli bir rakip olacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, battle for the lead

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images