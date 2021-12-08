Mercedes: "Red Bull'un 2020 Abu Dhabi üstünlüğü çok az şey ifade ediyor"

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, pazar günü önde bitiren sürücünün şampiyonluğu alacağı sezonun son yarışına eşit puanlarla gidiyorlar.

Mercedes arka arkaya üç galibiyetin ardından gelirken, Red Bull, 12 ay önce Verstappen'in galibiyetiyle Yas Marina pistini domine ettiklerinin farkında.

Ancak Mercedes, geçen yılın koşullarının benzersiz olduğunu ve iki aracın Yas Marina pistinde nasıl olduğuna dair gerçekleri yansıtmadığını düşünüyor.

Mercedes'in pist kenarı mühendislik direktörü Andrew Shovlin, geçen yıl birkaç faktörün bir araya gelerek takımının tam potansiyelini yerine getirmediğine ve avantajı Red Bull'a verdiklerine inanıyor.

"Geçen yıl Lewis, bir COVID krizinden birkaç gün sonra yarışıyordu ve elinden gelenin en iyisini yapmasına imkan yoktu."

"Atlaması kolay bir şey değil."

"Yarıştan sonra yaptığımız analiz, ayarı yanlış yaptığımızı gösterdi. Orada test lastikleri denenmişti ve bunlara odaklanıyorduk."

"Şampiyonluğu kazanmıştık ve yarış hafta sonuna odaklanmak yerine lastikleri anlamaya karar verdik. Yarışa iyi dengelenmemiş bir araçla hazırlıksız girdik ve sonuçta bize maliyeti bu oldu."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position, drives into Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes bu yıl performansa daha fazla odaklanacak olsa da, Shovlin, bazı büyük belirsizliklerin devam ettiğini kabul ediyor.

"Abu Dhabi'de çok iyi yarışlar geçirdik ama oraya giderken bilinmezliklerden endişeleniyoruz."

"Pistte birçok yeni alan var ve performansın oldukça güçlü bir şekilde değiştiğini gördük."

"Austin gibi rekabetçi olacağımızı düşündüğümüz pistlerde hiç iyi değildik ve [Suudi Arabistan'da] Red Bull'un tek turda bize toz attırdığını gördük. Yani bizim için endişelenecek çok şey var."

"Ayrıca en yumuşak lastikler olduğu gerçeği de var ve bunlar bazen gerçekten yanıltıcı olabiliyor. Oldukça zorlar. Oraya yeni bir pist gibi davranıyoruz, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Oraya gidip kazanmamız gerekiyor."

Shovlin, hem takımın hem de Hamilton'ın simülatör üzerinde kapsamlı çalışmalar yapmış olmalarına rağmen önümüzdeki hafta sonu için iyi hazırlandıklarını söyledi.

"Lewis, her yarış arasında oraya girdi, ayarları yaptı, pisti öğrendi."

"Artık daha hızlı bir tur, bu yüzden önemli ölçüde daha hızlı olacak ve genel olarak daha hızlı bir yarışa yol açacak, bu da virajdan viraja giderken dengeyi biraz değiştiriyor. Ancak sonuçta çoğu aynı."

"Yani simülatör üzerinde bunu anlamak için iyi işler yapabildik."