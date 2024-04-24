Ocon: "Daha fazla kişiye puan vermek, yaraya bant çekmek gibi"
Esteban Ocon, Formula 1 için önerilen yeni puan sisteminin "büyük bir kesiğe yara bandı yapıştırmak" gibi olacağına inanıyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre FIA, FOM ve F1 takımları yakında ilk ona değil ilk 12'ye puan vermeyi tartışacak.
Bu değişiklik sonrası pazar günü artık sadece sekiz sürücü puan alamayacak.
Fakat Esteban Ocon'a göre sorun verilen puan miktarından ziyade, ön bölümle arka grup arasındaki performans farkı.
Yeni puan sistemi sorulduğunda Ocon, "Bu büyük bir kesiğin üzerine yara bandı çekmek gibi bir şey."
"Bence bu mevcut duruma yardımcı olacak ve kesinlikle işe yarayacak çünkü bugün puan kazanıyor olacaktık."
"Ancak ön tarafta yarışabilmeyi ve her takımın birbirine daha yakın olmasını tercih ederdim."
"Bence bunun yapmaya çalıştığımız şey olan tüm araçları birbirine yaklaştırma yolunda 'küçük bir adım' olacağını düşünüyorum." dedi.
Haas'tan Kevin Magnussen yeni sistemi destekledi çünkü bunun daha fazla sürücünün bir şeyler için savaşmasına yardımcı olacağını belirtti.
Magnussen, "Bence bu iyi olur. Hatta herkese puan vermek daha iyi olabilir, böylece her zaman uğruna savaşacak bir şeye sahip oluruz."
"Şampiyonadaki nihai sonucu değiştirmez ama bence son beş sırada bile daha ilginç bir mücadeleye yol açar."
"Yani belki de 1. sıraya 50 puan vermeli ve bunu tüm gride yaymalısınız. Bu iyi bir fikir olabilir, işi ilginç hale getirebilir."
"16. ya da atıyorum 14. sıra için mücadele ederken hâlâ iyi bir mücadeleye girişilirdi çünkü uğruna savaşılacak bir şeye sahip olurduk."
"Şu anda bunu yapmak anlamsız geliyor." dedi.
Kevin Magnussen, Haas VF-24, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Bu sezon henüz puan alamayan Sauber pilot Valtteri Bottas da değişikliği memnuniyetle karşılıyor.
Değişikliği destekleyip desteklemediği sorulduğunda Bottas, "Şu anda takım olarak bulunduğumuz yer itibariyle evet."
"Fakat ilk üç ya da ilk dörtte yer alan bir takımdaysanız, o zaman bu konu çok da önemli değildir. İşler böyle de yürür. Fakat bizim için, evet."
"Adil olmak gerekirse, sprintte bile bu kadar çok puan pozisyonu olursa bence iyi olur. Daha da fazla rekabet yaratır." dedi.
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