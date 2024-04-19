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Formula 1 Çin GP

Gasly: "Her şeye rağmen iyi bir sıralama seansı geçirdik"

Çin GP sprint sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Alpine pilotu Pierre Gasly, her şeye rağmen sıralama turlarının iyi geçtiğini söyledi.

Burak Yasul
Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine'in 2024 sezonuna büyük uutlarla girmiş ancak beklediğini bulamamıştı.

İlk dört yarışta puan alamayan takım sıralama turlarının ilk bölümünü geçmekte bile zorlanıyor. 

Alpine'in Fransız pilotu Pierre Gasly, Çin GP sprint sıralama turlarında da ilk bölümde elendi.

Sıralama turlarının ilk bölümünde elendikten sonra takıma şikayetlerini söyleyen Gasly'e, bu durum sorulduğunda, "Bu sabah ERS ile ilgili bir sorun yaşadık, bu yüzden seansta sadece üç tur atabildik."

"Bir sprint hafta sonunda başlangıçtan itibaren doğru yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."

"Ancak çocuklar öğleden sonra için sorunu çözmeyi başardılar. Motoru değiştirdiler ve aracı sıralama turlarına çıkarmayı başardılar. Bu iyiydi ve sıralamada attığım turdan çok memnunum. Sanırım umduğumuzdan biraz daha iyi oldu."

"Açıkçası bu hafta sonu benim açımdan, güncellenmiş ve hafiflemiş şasi ve zemin olmadan oldukça zor."

"İyi bir çaba gösterdik. İkinci bölüme çok yakındık."

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Miami'de yeni parçaları alacağımı biliyorum ve bu bizi ikinci bölüme taşıyacak. Şampiyonada biraz daha ileriye götürecek."

"Olumlu yönlere bakacağız, yarın sabaha odaklanmaya çalışacağız ve yarın öğleden sonra da hafta sonundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız." dedi.

Gasly ayrıca, yılın başından bu yana neredeyse her seansta sorun yaşadıklarını tekrarladı ve her şeye rağmen sıralama turlarının iyi geçtiğini söyledi.

Gasly, "Yılın başından beri oldukça zorlu bir dönem oldu."

"Hemen hemen her seansta sorun yaşadık. Bu yüzden bu sabah tekrar baştan sona temiz bir hafta sonu geçirememek biraz utanç vericiydi."

"Ama en azından sıralama gerçekten iyiydi ve her şeyi elde etmeyi başardık."

"Yani bu açıdan olumlu olduğunu düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğiz, nerede olduğumuzu biliyoruz. Neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ve ana odak noktamız da bu." dedi.

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