Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"
GP Racing'in bu ayki sayısında yer alan derinlemesine bir röportajda Alpine'den Esteban Ocon, Formula 1'deki tavizsiz tutumunun kökenlerini anlatıyor.
Esteban Ocon, Alpine
Alpine
Esteban Ocon during his title-winning European F3 campaign in 2014
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