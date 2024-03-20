Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"

GP Racing'in bu ayki sayısında yer alan derinlemesine bir röportajda Alpine'den Esteban Ocon, Formula 1'deki tavizsiz tutumunun kökenlerini anlatıyor.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Esteban Ocon, Alpine

Esteban Ocon, Alpine

Alpine

Aksiyondan uzakta yumuşak dilli ve cana yakın bir karakter olan Ocon, yarışmaya başladığında akranları arasında oldukça farklı bir üne sahipti.
27 yaşındaki pilot, ister takım arkadaşlarıyla, ister takım patronlarıyla, isterse de rakipleriyle mücadele ederken olsun, açık sözlü, saçmalamayan ve taviz vermeyen tavrıyla tanınıyor.
Şu anda sekizinci sezonuna giriyor. Bu yaklaşım onun F1'e girmesine ve daha sonra da çok fazla avcının olduğu motor sporları dünyasında hayatta kalmasına yardımcı oldu. GP Racing'in nisan sayısında uzun uzun konuşan Ocon, ailesinin onun F1'e ulaşması için yaptığı fedakarlıkların tutumunu nasıl şekillendirdiğini anlattı.
Ocon'un ailesi go-kart kariyerini finanse etmek için evlerini satmış ve oğullarıyla birlikte bir karavanla Avrupa'nın dört bir yanındaki karting yarışlarına giderek yılda 30.000 km yol kat etmişler.
Ocon, "Bu süre zarfında iki vites kutusu değiştirdik. Sanırım karavanda üç takım lastik değiştirdik. Çünkü tüm karting ekipmanını yanımızda taşıyorduk, aşınma çok kötüydü." 
"Komik bir hikaye: bir keresinde polis tarafından durdurulduk ve karavanı tartıya aldılar ve 'Burada bir sorunumuz var. İki buçuk ton çok ağırsınız' dediler."
"Bize büyük bir para cezası vermek istediler, biz de bunun bizim hayatımız olduğunu, yapmaya çalıştığımız şeyin bu olduğunu anlatmaya çalıştık. Anladılar ve gitmemize izin verdiler."
"Bu, evet... biraz uç noktadaydı. Ama babam bende bir şey olduğundan o kadar emindi ki bunun fark edilmemesi mümkün değildi." dedi.
Esteban Ocon (FRA) Prema Powerteam Dallara F312 Mercedes

Esteban Ocon during his title-winning European F3 campaign in 2014

Ocon, Racing Point'te Sergio Perez'e ya da Alpine'de Fernando Alonso'ya karşı mücadele ederken sergilediği F1'deki azminin belkemiğini hâlâ bu tecrübenin oluşturduğuna inanıyor.
Ocon, "Evet, bence bu adil bir değerlendirme. İşte bu yüzden belki de ilk başta insanlar beni sevmeyecek."
"Ama söylenmesi gereken bir şey varsa, özellikle de Formula 1'de, söylenmesi gerekir. Burada kaybedecek vaktimiz yok, bu yüzden açık sözlü olmak önemli."
"Belki bazen fazla açık sözlü oluyorum ama... Bulunduğum yere gelmek için bu kadar çok çalıştıktan sonra hiçbir şeyin gitmesine izin vermeyeceğim. İster takım menajeri, ister takım patronu, isterse de dünya şampiyonu olsun, kimse tarafından canlı canlı yenmek istemiyorum."
"Çok genç yaşlardan itibaren ailemin yükü omuzlarımdaydı. Bunu acındırmak için söylemiyorum. Denemeye değerdi ve olmak istediğimiz yere ulaşmayı başardık ve şimdi her şey yolunda."
"Ancak bu tür baskılarla başa çıkmam gerektiği, önemli olduğunda sert olmam gerektiği ve insanlar beni dinlemediğinde ya da ikna olmadığında sesimi duyurmam gerektiği açık." dedi.
 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Mazepin'e uygulanan AB yaptırımları, mahkeme kararının ardından kaldırıldı
Sonraki haber Benson: "Mercedes, aracı etkili bir şekilde nasıl çalıştıracağını hâlâ bilmiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Norris: "F1'de büyük değişim için '2026'yı beklemek' gerekecek"

Norris: "F1'de büyük değişim için '2026'yı beklemek' gerekecek"

Formula 1
Norris: "F1'de büyük değişim için '2026'yı beklemek' gerekecek"
Aston Martin'in sıralama ve yarış arasındaki güç dengesi 2024'te neden değişti?

Aston Martin'in sıralama ve yarış arasındaki güç dengesi 2024'te neden değişti?

Formula 1
Aston Martin'in sıralama ve yarış arasındaki güç dengesi 2024'te neden değişti?
Alpine: "En yavaş F1 aracına sahip olmanın 'şoku' teknoloji yenilemesini tetikledi"

Alpine: "En yavaş F1 aracına sahip olmanın 'şoku' teknoloji yenilemesini tetikledi"

Formula 1
Alpine: "En yavaş F1 aracına sahip olmanın 'şoku' teknoloji yenilemesini tetikledi"
Esteban Ocon
Daha fazlası
Esteban Ocon
Ocon: "Alpine, zorlu sezon başlangıcında inancını kaybetmemeli"

Ocon: "Alpine, zorlu sezon başlangıcında inancını kaybetmemeli"

Formula 1
Bahreyn GP
Ocon: "Alpine, zorlu sezon başlangıcında inancını kaybetmemeli"
Ocon, Alpine'in gridin gerisinde kalabileceğini kabul etti

Ocon, Alpine'in gridin gerisinde kalabileceğini kabul etti

Formula 1
Bahreyn GP
Ocon, Alpine'in gridin gerisinde kalabileceğini kabul etti
Ocon, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarını yaşamamak için programını değiştirmiş

Ocon, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarını yaşamamak için programını değiştirmiş

Formula 1
Ocon, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarını yaşamamak için programını değiştirmiş
Alpine
Daha fazlası
Alpine
Gasly: "Bu hafta sonu yarış kazanamayacağımı biliyorum"

Gasly: "Bu hafta sonu yarış kazanamayacağımı biliyorum"

Formula 1
Avustralya GP
Gasly: "Bu hafta sonu yarış kazanamayacağımı biliyorum"
Alpine'in 2024 F1 aracında yanlış giden şey ne?

Alpine'in 2024 F1 aracında yanlış giden şey ne?

Formula 1
Alpine'in 2024 F1 aracında yanlış giden şey ne?
Aston Martin, Alpine'in Bob Bell'in ayrılığına izin vermesine şaşırmış

Aston Martin, Alpine'in Bob Bell'in ayrılığına izin vermesine şaşırmış

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Aston Martin, Alpine'in Bob Bell'in ayrılığına izin vermesine şaşırmış

Son Haberler

2024 Avustralya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

2024 Avustralya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

F1 Formula 1
Avustralya GP
2024 Avustralya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"

Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"
Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"

Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"
Croft: "Red Bull'daki 'güç savaşı' takıma zarar verebilir"

Croft: "Red Bull'daki 'güç savaşı' takıma zarar verebilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Croft: "Red Bull'daki 'güç savaşı' takıma zarar verebilir"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye