Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"

Aksiyondan uzakta yumuşak dilli ve cana yakın bir karakter olan Ocon, yarışmaya başladığında akranları arasında oldukça farklı bir üne sahipti.

27 yaşındaki pilot, ister takım arkadaşlarıyla, ister takım patronlarıyla, isterse de rakipleriyle mücadele ederken olsun, açık sözlü, saçmalamayan ve taviz vermeyen tavrıyla tanınıyor.

Şu anda sekizinci sezonuna giriyor. Bu yaklaşım onun F1'e girmesine ve daha sonra da çok fazla avcının olduğu motor sporları dünyasında hayatta kalmasına yardımcı oldu. GP Racing 'in nisan sayısında uzun uzun konuşan Ocon, ailesinin onun F1'e ulaşması için yaptığı fedakarlıkların tutumunu nasıl şekillendirdiğini anlattı.

Ocon'un ailesi go-kart kariyerini finanse etmek için evlerini satmış ve oğullarıyla birlikte bir karavanla Avrupa'nın dört bir yanındaki karting yarışlarına giderek yılda 30.000 km yol kat etmişler.

Ocon, "Bu süre zarfında iki vites kutusu değiştirdik. Sanırım karavanda üç takım lastik değiştirdik. Çünkü tüm karting ekipmanını yanımızda taşıyorduk, aşınma çok kötüydü."

"Komik bir hikaye: bir keresinde polis tarafından durdurulduk ve karavanı tartıya aldılar ve 'Burada bir sorunumuz var. İki buçuk ton çok ağırsınız' dediler."

"Bize büyük bir para cezası vermek istediler, biz de bunun bizim hayatımız olduğunu, yapmaya çalıştığımız şeyin bu olduğunu anlatmaya çalıştık. Anladılar ve gitmemize izin verdiler."

"Bu, evet... biraz uç noktadaydı. Ama babam bende bir şey olduğundan o kadar emindi ki bunun fark edilmemesi mümkün değildi." dedi.

Esteban Ocon during his title-winning European F3 campaign in 2014

Ocon, Racing Point'te Sergio Perez'e ya da Alpine'de Fernando Alonso'ya karşı mücadele ederken sergilediği F1'deki azminin belkemiğini hâlâ bu tecrübenin oluşturduğuna inanıyor.

Ocon, "Evet, bence bu adil bir değerlendirme. İşte bu yüzden belki de ilk başta insanlar beni sevmeyecek."

"Ama söylenmesi gereken bir şey varsa, özellikle de Formula 1'de, söylenmesi gerekir. Burada kaybedecek vaktimiz yok, bu yüzden açık sözlü olmak önemli."

"Belki bazen fazla açık sözlü oluyorum ama... Bulunduğum yere gelmek için bu kadar çok çalıştıktan sonra hiçbir şeyin gitmesine izin vermeyeceğim. İster takım menajeri, ister takım patronu, isterse de dünya şampiyonu olsun, kimse tarafından canlı canlı yenmek istemiyorum."

"Çok genç yaşlardan itibaren ailemin yükü omuzlarımdaydı. Bunu acındırmak için söylemiyorum. Denemeye değerdi ve olmak istediğimiz yere ulaşmayı başardık ve şimdi her şey yolunda."

"Ancak bu tür baskılarla başa çıkmam gerektiği, önemli olduğunda sert olmam gerektiği ve insanlar beni dinlemediğinde ya da ikna olmadığında sesimi duyurmam gerektiği açık." dedi.