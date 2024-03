Ocon: "Omuzlarımda ailemin yükü vardı"

Aksiyondan uzakta yumuşak dilli ve cana yakın bir karakter olan Ocon, yarışmaya başladığında akranları arasında oldukça farklı bir üne sahipti.

27 yaşındaki pilot, ister takım arkadaşlarıyla, ister takım patronlarıyla, isterse de rakipleriyle mücadele ederken olsun, açık sözlü, saçmalamayan ve taviz vermeyen tavrıyla tanınıyor.

Ocon'un ailesi go-kart kariyerini finanse etmek için evlerini satmış ve oğullarıyla birlikte bir karavanla Avrupa'nın dört bir yanındaki karting yarışlarına giderek yılda 30.000 km yol kat etmişler.

Ocon, "Bu süre zarfında iki vites kutusu değiştirdik. Sanırım karavanda üç takım lastik değiştirdik. Çünkü tüm karting ekipmanını yanımızda taşıyorduk, aşınma çok kötüydü."

"Komik bir hikaye: bir keresinde polis tarafından durdurulduk ve karavanı tartıya aldılar ve 'Burada bir sorunumuz var. İki buçuk ton çok ağırsınız' dediler."

"Bize büyük bir para cezası vermek istediler, biz de bunun bizim hayatımız olduğunu, yapmaya çalıştığımız şeyin bu olduğunu anlatmaya çalıştık. Anladılar ve gitmemize izin verdiler."

"Bu, evet... biraz uç noktadaydı. Ama babam bende bir şey olduğundan o kadar emindi ki bunun fark edilmemesi mümkün değildi." dedi.

Esteban Ocon during his title-winning European F3 campaign in 2014