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Formula 1 Japonya GP

Gasly: "Ocon ile yaşadığım temas bana pahalıya patladı"

Pierre Gasly'nin Japonya Grand Prix'si, takım arkadaşı Esteban Ocon ile erken teması sonucu oluşan zemin hasarı nedeniyle kötü sonuçlandı.

Adam Cooper
Adam Cooper
Pierre Gasly, Alpine A524

Mark Sutton / Motorsport Images

Kırmızı bayrağın erken kalkmasının ardından ikili yeniden startta temas etti ve Gasly takımın daha sonra tahminine göre yaklaşık 33 puanlık yere basma kuvveti kaybetti. Bu yere basa kuvveti kaybı da tur zamanına 0.7-0.9 saniyeye varan potansiyel bir etki anlamına geliyor.

Ocon da bir miktar hasar aldı ve sonrasında her iki sürücü de A524 ile beklediklerinden daha zorlu bir yarış geçirdi. Bu zaman kayıplarının ardından yarışı Ocon 15. sırada tamamlarken Gasly 16. oldu.

Gasly, "Harika bir ilk start aldık ve üç sıra yükselmeyi başardık."

"İkinci start da çok iyiydi, Esteban'ı geçmeyi ve Yuki'nin [Tsunoda] yanına gitmeyi başardım. Sonra maalesef Yuki ve Esteban'ın arasında sıkıştım."

"Ocon bana dokundu ve aracımın tabanının sol tarafı hasar aldı."

"Bu yüzden takımın düşüncesine göre 40 puandan biraz daha az yere basma kuvveti kaybıyaşadım. Ondan sonra oyun hemen hemen bitmişti. Başka bir kırmızı bayrağın durumu değiştirmesini umarak orada kalmaya çalışıyordum."

"Hemen hemen hepsi buydu, sadece bir yarış kazasıydı ama bize çok pahalıya mal oldu. Çok, çok uzun ve çok zor bir öğleden sonraydı." dedi.

Gasly, Enstone takımının büyük ölçüde güncellenmiş bir ön kanat içeren bir paketi tanıttıktan sonra Japonya'da en azından ilerleme kaydettiğini söyledi.

Press Conference, Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Press Conference, Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Photo by: Motorsport Images

Gasly, "Olumlu yönden bakacak olursak, ilk güncellem setini gerçekleştirdik ve görünüşe göre beklediğimizi elde ettik. Yani bu çok olumluydu."

"Sadece bu yeni parçalar ve araçtaki güncellemelerle devam etmemiz gerekiyor. Takımın gerçekten çok çalıştığını biliyorum, sadece buna ihtiyacımız var. Açıkçası, Suzuka sahip olduklarımızı pek temsil etmiyordu."

"Ancak genel olarak, hâlâ çok yavaş olduğumuzu ve daha fazla performans bulmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun üzerinde gerçekten çok çalıştıklarını biliyorum."

"Bu hafta sonu bu ilk güncellemeyi yapmayı başardıkları için minnettarım. Şimdi bir sonraki seti mümkün olan en kısa sürede almamız gerekiyor." dedi.

Autosport'un bir sonraki güncellemenin ne zaman yapılacağını sorması üzerine Gasly, "Çin için planımız yok. Bazı şeyler var ama açıkçası gelişmeye devam ediyor çünkü daha büyük kararlar alabileceğimiz bir durumdayız."

"Yani tam olarak ne yapacağımızı göreceğiz. Ancak önümüzdeki birkaç yarışta yeni parçalar gelecek." dedi.

Alpine'in ileriye doğru önemli bir adım atma şansına sahip olmasının zaman alacağını kabul eden Gasly, "Bence orta vadede büyük bir şeye ihtiyacımız var."

"Bu tür bir araç konsepti beklediğimizi vermediği için şimdilik bunu geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Ancak bu arada, her bir hafta sonunda yapabileceğimiz her şey bizi bir noktada potansiyel olarak puan alarak bitirmeye yaklaştıracaktır."

"Yani şu anda açıkça ikinci ligin en gerisindeyiz. Ancak mümkün olan en kısa sürede elde edebileceğimiz her onda bir yıl sonunda bir fark yaratacaktır." dedi.

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