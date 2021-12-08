Analiz: Todt, Ferrari'ye dönüşe hazır mı?

Fakat Todt'un ralli, spor araçları ve F1'deki başarısının yanı sıra FIA'nın başında geçirdiği üç dönemin ardından, spordan öylece çekip gitmesi pek olası görünmüyor.

Çarşamba günü Corriere della Sera tarafından yayınlanan bir haberde, Todt'un önümüzdeki birkaç yıl içerisinde potansiyel olarak gidebileceği bir yol işaret edildi: Ferrari'ye dönüş.

Todt'un görev süresi 17 Aralık'ta doluyor ve o zaman yerine geçecek yeni isim belli olacak ve iddiaya göre Todt, süper danışman tipi bir rolle Ferrari'ye "sansasyonel bir dönüş" yapacak.

Habere göre Todt, eski takımında bir danışmanlık rolü üstlenme fikri konusunda, Ferrari başkanı John Elkann ile temas halinde.

Todt'un birkaç gün önce FIA tarafından desteklenen "Girls on Track - Rising Start" girişiminin ikincisine destek vermek üzere Maranello'ya gelmesi tesadüf olmayabilir.

Todt'un dönüşü büyük yankı uyandırıyor çünkü Todt'un takım patronu ve CEO olarak görev aldığı, 1993-2009 yılları arasında Ferrari, toplamda 14 şampiyonluk kazandı.

Elkann'ın takım patronu Mattia Binotto'nun sorumluluklarını elinden almayacağı, fakat Todt'un 2026 kurallarının tartışılması gibi Ferrari yönetimine ait belirli politik görevlerin, kendisine verilmesini sağlayacak bir role getirileceği öne sürülüyor.

Bu da 2022'de yeniden galibiyet ve şampiyonluk yarışı içerisine girmeye çalışan Ferrari'de, Binotto'nun performans tarafına ve daha aciliyeti olan işlere odaklanmasına yardımcı olabilir.

Jean Todt, Ferrari Sporting Director Photo by: Sutton Images

Elkann'ın geçen yıl Louis Camilleri'nin ayrılığından sonra, Ferrari CEO'su rolü için Todt'u düşünmemesi dikkat çekiciydi ve belki de onun, otomobillerin elektrikliye geçiş yaptığı bu hassas dönemde markanın geleceğine liderlik edecek doğru kişi olmadığını düşünüyordu.

Todt'un Maranello'ya dönüşünden yana olan isimler, Fransız'ın motor sporları dünyasında büyük bir politik güce ve sporun nasıl işlediğine dair kapsamlı bir bilgiye sahip olduğu konusunda hemfikirler.

Ayrıca Ferrari'deki takım patronluğu görevini kendisinden devralan F1 CEO'su Stefano Domenicali ile iyi bir dostluğa sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Buna ek olarak oğlu Nicolas da Charles Leclerc'in menajerliğini yapıyor.

Bazıları, Todt'un Ferrari'deki olası rolünün Niki Lauda'nın daha önce Ferrari'de ve Mercedes'te sahip olduğu role benzetiyorlar.

Lauda 1990'ların başlarında Ferrari yeniden yapılanırken Luca di Montezemolo'nun sağ koluydu. Bu, tam da Todt'un 1993'te görev yapmaya başladığı döneme denk geliyordu. O dönem Lauda'nın operasyonel bir rolü yoktu ve girişim başarısız oldu.

Lauda'nın Mercedes'teki rolü ise farklıydı. Takımın yönetim kurulunun onursal başkanı olan Lauda, Toto Wolff'un sağ koluydu ve aynı zamanda bir takım hissedarıydı.

Öbür yandan Todt'un dönüşüne karşı çıkanlar ise, önceki çağdan bir takım patronunu ekibe getirmenin anlamsız olduğunu düşünüyorlar.

Ancak nihayetinde Todt'u Ferrari'ye geri getirmenin mantıklı olup olmayacağını yalnızca Elkann biliyor olacak.